!BRILHOU! Com três gols de Roberto Firmino, o Al-Ahli venceu o Al-Hazm por 3 a 1 nesta sexta-feira (11) no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Saudita. Todos os quatro gols da partida foram marcados por brasileiros, já que o único tento da equipe visitante foi anotado por Vina, ex-Grêmio e Ceará.