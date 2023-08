Neste sábado (12), às 7h30 (horário de Brasília), as seleções de Inglaterra x Colômbia se enfrentam no Accor Stadium, em jogo válido pelas quartas de final Copa do Mundo Feminina. O time europeu vem com o favoritismo entre as seleções remanescentes da competição, mas tem pela frente as embaladas colombianas, que vêm fazendo uma campanha surpreendente e querem chegar ao topo do mundo.