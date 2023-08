O QUE VEM POR AÍ?

Sob o comando do técnico Jorge Jesus, o Al-Hilal assegurou sua vaga na final após uma vitória impressionante sobre o Al-Shabab por 3 a 1. O brasileiro Malcom brilhou no confronto e marcou o segundo gol da equipe na partida. Agora, o Al-Hilal tem seus olhos firmemente fixos no bicampeonato da Copa Árabe.



