Futebol Internacional

Com grandes duelos, veja o sorteio da Copa da Liga Inglesa

Newcastle e Tottenham agitam oitavas de final da competição

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
18:56
Troféu da Copa da Liga Inglesa (Foto: Glyn KIRK / AFP)
A Football League realizou, nesta quarta-feira (24), o sorteio das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Com cinco clubes do "Big Six", as bolinhas casaram grandes duelos para a fase da competição, com direito a quatro jogos entre times da Premier League. Todas as partidas serão realizadas no dia 27 de outubro.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sorteio da Copa da Liga Inglesa - Oitavas de final

  1. Arsenal x Brighton
  2. Grimsby x Brentford
  3. Swansea x Manchester City
  4. Newcastle x Tottenham Hotspur
  5. Wrexham x Cardiff
  6. Liverpool x Crystal Palace
  7. Wolves x Chelsea
  8. Wycombe x Fulham

O duelo que mais chama a atenção é entre Newcastle e Tottenham, que estão na atual edição da Champions League. A partida será realizada no St. James Park, casa do atual campeão da Copa da Liga, no dia 27 de outubro, às 16h.

Elenco do Newcastle campeão da Copa da Liga, na Inglaterra
Newcastle é o atual campeão da Copa da Liga Inglesa (Foto: Reprodução/X/@NUFC)

Resultados da Copa da Liga Inglesa - Terceira rodada

  1. Sheffield Wednesday 0x1 Grimsby Town
  2. Crystal Palace 1(4)x1(2) Millwall
  3. Brentford 1(4)x1(2) Aston Villa
  4. Fulham 1x0 Cambridge United
  5. Wolves 2x0 Everton
  6. Barnsley 0x6 Brighton
  7. Burnley 1x2 Cardiff City
  8. Wrexham 2x0 Reading
  9. Swansea City 3x2 Nottingham Forest
  10. Liverpool 2x1 Southampton
  11. Lincoln City 1x2 Chelsea
  12. Newcastle 4x1 Bradford City
  13. Tottenham 3x0 Doncaster Rovers
  14. Huddersfield Town 0x2 Manchester City
  15. Port Vale 0x2 Arsenal

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

