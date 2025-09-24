Com grandes duelos, veja o sorteio da Copa da Liga Inglesa
Newcastle e Tottenham agitam oitavas de final da competição
- Matéria
- Mais Notícias
A Football League realizou, nesta quarta-feira (24), o sorteio das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Com cinco clubes do "Big Six", as bolinhas casaram grandes duelos para a fase da competição, com direito a quatro jogos entre times da Premier League. Todas as partidas serão realizadas no dia 27 de outubro.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Treinadora brasileira comanda revolução no Colo-Colo e mira Libertadores: ‘Quero aprender vencendo’
Futebol Feminino24/09/2025
- Futebol Internacional
Goleada e pênaltis! Confira os resultados da Copa Itália desta quarta-feira (24)
Futebol Internacional24/09/2025
- Futebol Internacional
Com show de ex-São Paulo e ex-Botafogo; veja os resultados da estreia da Europa League
Futebol Internacional24/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Sorteio da Copa da Liga Inglesa - Oitavas de final
- Arsenal x Brighton
- Grimsby x Brentford
- Swansea x Manchester City
- Newcastle x Tottenham Hotspur
- Wrexham x Cardiff
- Liverpool x Crystal Palace
- Wolves x Chelsea
- Wycombe x Fulham
O duelo que mais chama a atenção é entre Newcastle e Tottenham, que estão na atual edição da Champions League. A partida será realizada no St. James Park, casa do atual campeão da Copa da Liga, no dia 27 de outubro, às 16h.
Resultados da Copa da Liga Inglesa - Terceira rodada
- Sheffield Wednesday 0x1 Grimsby Town
- Crystal Palace 1(4)x1(2) Millwall
- Brentford 1(4)x1(2) Aston Villa
- Fulham 1x0 Cambridge United
- Wolves 2x0 Everton
- Barnsley 0x6 Brighton
- Burnley 1x2 Cardiff City
- Wrexham 2x0 Reading
- Swansea City 3x2 Nottingham Forest
- Liverpool 2x1 Southampton
- Lincoln City 1x2 Chelsea
- Newcastle 4x1 Bradford City
- Tottenham 3x0 Doncaster Rovers
- Huddersfield Town 0x2 Manchester City
- Port Vale 0x2 Arsenal
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias