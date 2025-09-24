menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Goleada e pênaltis! Confira os resultados da Copa Itália desta quarta-feira (24)

Duelos de oitavas de final do torneio nacional está parcialmente definida

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 24/09/2025
18:31
parma
imagem cameraJogadores do Parma após a classificação para as oitavas de final da Copa Itália (Foto: Divulgação/Parma)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copa Itália teve mais um capítulo nesta quarta-feira (24), com três jogos que movimentaram a rodada do futebol no País da Bota e também os fãs de futebol internacional. Os grandes duelos entre Parma x Spezia, Verona x Venezia e Como x Sassuolo, válidos pela fase de 16 avos de final, garantiram os classificados para as oitavas. A seguir, o Lance! apresenta os resultados de cada confronto.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Dois dos três confrontos disputados nesta quarta foram marcados pelo equilíbrio entre as equipes, terminando iguais no tempo regulamentar e sendo decididos apenas na disputa de pênaltis. O Parma superou o Spezia por 4 a 3, após um empate por 2 a 2 em uma partida movimentada. Paralelamente, o Venezia eliminou o Verona por 5 a 4, depois da igualdade sem gols em um jogo de poucas emoções.

continua após a publicidade

Em contraste com esses duelos equilibrados, o terceiro jogo do dia foi definido pela superioridade técnica e tática de uma das equipes. O Como venceu o Sassuolo por 3 a 0, com todos os gols marcados nos primeiros 41 minutos. No segundo tempo, limitou-se a administrar a vantagem com segurança.

venezia
Jogadores do Venezia após a classificação para as oitavas de final da Copa Itália (Foto: Divulgação/Venezia)

Oitavas de final da Copa Itália 🟢⚪🔴

Com os resultados, novos confrontos foram definidos para as oitavas de final da competição: Bologna x Parma, Inter x Venezia e Fiorentina x Como. Esses duelos se somam aos já confirmados entre Lazio x Milan, Juventus x Udinese e Napoli x Cagliari. Roma e Atalanta ainda aguardam a definição de seus adversários. A equipe de Bérgamo enfrentará o vencedor de Empoli x Genoa, enquanto os romanistas aguardam o classificado entre Torino e Pisa.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias