Goleada e pênaltis! Confira os resultados da Copa Itália desta quarta-feira (24)
A Copa Itália teve mais um capítulo nesta quarta-feira (24), com três jogos que movimentaram a rodada do futebol no País da Bota e também os fãs de futebol internacional. Os grandes duelos entre Parma x Spezia, Verona x Venezia e Como x Sassuolo, válidos pela fase de 16 avos de final, garantiram os classificados para as oitavas. A seguir, o Lance! apresenta os resultados de cada confronto.
Dois dos três confrontos disputados nesta quarta foram marcados pelo equilíbrio entre as equipes, terminando iguais no tempo regulamentar e sendo decididos apenas na disputa de pênaltis. O Parma superou o Spezia por 4 a 3, após um empate por 2 a 2 em uma partida movimentada. Paralelamente, o Venezia eliminou o Verona por 5 a 4, depois da igualdade sem gols em um jogo de poucas emoções.
Em contraste com esses duelos equilibrados, o terceiro jogo do dia foi definido pela superioridade técnica e tática de uma das equipes. O Como venceu o Sassuolo por 3 a 0, com todos os gols marcados nos primeiros 41 minutos. No segundo tempo, limitou-se a administrar a vantagem com segurança.
Oitavas de final da Copa Itália 🟢⚪🔴
Com os resultados, novos confrontos foram definidos para as oitavas de final da competição: Bologna x Parma, Inter x Venezia e Fiorentina x Como. Esses duelos se somam aos já confirmados entre Lazio x Milan, Juventus x Udinese e Napoli x Cagliari. Roma e Atalanta ainda aguardam a definição de seus adversários. A equipe de Bérgamo enfrentará o vencedor de Empoli x Genoa, enquanto os romanistas aguardam o classificado entre Torino e Pisa.
