Haaland passa em branco e iguala pior jejum de gols no Manchester City
Atacante pode igualar segundo maior jejum de sua carreira
Erling Haaland passou em branco na vitória do Manchester City sobre o Wovlerhampton e igualou seu pior jejum de gols no clube inglês. O centroavante chega a cinco partidas consecutivas sem balançar as redes pela equipe comandada por Pep Guardiola.
No duelo contra o Wolverhampton, Haaland iniciou o confronto no banco de reservas, mas participou de pouco mais de 20 minutos após ser acionado no segundo tempo. No entanto, o jogador não conseguiu ter chance para encerrar o jejum de gols.
O centroavante norueguês balançou as redes pela última vez na temporada no dia sete de janeiro no empate em 1 a 1 com o Brighton. O jogador terá uma nova chance de encerrar seu jejum diante do Galatasaray, pela Champions League, na quarta-feira (28).
Antes do duelo com o Brighton, Haaland havia ficado três partidas consecutivas sem marcar contra Nottingham Forest, Sunderland e Chelsea. Com isso, o norueguês soma apenas um gol nos últimos nove jogos realizados pelo Manchester City, o que dá uma dimensão da má fase do centroavante.
Na sua temporada de estreia pelo Manchester City, Haaland também chegou a ficar cinco jogos sem marcar gols entre os dias 17 de maio de 2023 até 10 de junho de 2023. O jogador já havia ficado outras cinco partidas sem balançar as redes com o Borussia Dortmund (21/22) e no Molde FK (17/18).
Haaland pode igualar o segundo pior jejum da carreira
Em seu segundo ano como profissional, Haaland chegou a ficar seis jogos sem marcar gols pelo Molde FK, da Noruega. Na época, o centroavante não uma considerado um titular absoluto, mas estava se consolidando na carreira.
O maior jejum de gols de Haaland foi em sua primeira temporada quando vestia a camisa do Bryne FK. Em 2016, o jogador ficou 16 partidas sem balançar as redes.
