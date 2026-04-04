Com gols de brasileiros, Chelsea se garante na semi da Copa da Inglaterra; Arsenal é eliminado

Chelsea vence Port Vale por 7 a 0; Arsenal perde e é eliminado pelo Southampton
- Matéria
- Mais Notícias
Com três brasileiros na equipe titular, o Chelsea jogou na tarde deste sábado (4) diante do Port Vale, de Stoke-on-Trent, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, no Stamford Bridge, e goleou por 7 a 0.
A vitória foi construída ainda no primeiro tempo, com gols de Hato, João Pedro e um contra de Gabriel. Na segunda etapa, marcaram Tosin, Andrey Santos, Estevão e Garnacho.
Andrey Santos, Estevão e João Pedro começaram na equipe titular do técnico Liam Rosenior, que chegou ao clube no início desta temporada.
Estevão retornou ao time titular após duas semanas, já que se recuperava de uma lesão muscular na coxa, que o tirou da possibilidade de ser convocado pela Seleção Brasileira nos últimos amistosos antes da divulgação da lista final para a Copa do Mundo. Ele chegou a atuar por alguns minutos na derrota por 3 a 0 para o Everton, no dia 21 de março.
O Chelsea abriu o placar logo no primeiro minuto, com Hato, após aproveitar a sobra de uma cobrança de escanteio fechada do brasileiro Pedro Neto, e não teve dificuldades para vencer o time da League One, equivalente à terceira divisão do Campeonato Inglês.
Aos 25 minutos, João Pedro ampliou para os Blues após boa jogada de Pedro Neto, que driblou a marcação e cruzou na medida para o brasileiro dominar, tirar do marcador e finalizar na saída do goleiro. Antes do intervalo, Palmer finalizou após assistência de João Pedro em jogada que teve sobra de chute de Malo Gusto, mas a arbitragem assinalou gol contra de Jordan Gabriel.
No segundo tempo, o time da casa seguiu pressionando e jogando "em ritmo de treino". A equipe voltou a ameaçar o gol do Port Vale com João Pedro dando passe de calcanhar para Andrey Santos, e com Estevão pressionando até a linha de fundo, acertando a trave e depois obrigando o goleiro adversário a espalmar em finalização próxima ao gol. Pedro Neto deixou o gramado aos 16 minutos da etapa final, pouco antes do quarto gol, marcado por Tosin, de cabeça, após cruzamento na área de Malo Gusto.
O quinto gol foi marcado aos 23 minutos, com Andrey Santos, de cabeça, livre de marcação na segunda trave, após falha do goleiro adversário na defesa, com assistência de Estevão. O ex-jogador do Palmeiras chegou a marcar, mas o gol foi inicialmente anulado por impedimento. Após consulta ao VAR, a arbitragem validou o lance. Ele aproveitou chute de Garnacho que parou na trave e, na sobra, finalizou para o fundo da rede. Garnacho fechou a goleada ao cobrar o pênalti que ele mesmo sofreu, recolocando os Blues no caminho das vitórias.
O que vem pela frente:
Mais cedo, o Manchester City venceu o Liverpool por 4 a 0 em casa com três gols de Haaland e um de Semenyo. Os confrontos das semifinais serão definidos em sorteio.
O City será o próximo adversário do Chelsea, pela 32ª rodada da Premier League, no dia 12 de abril (domingo), às 12h30 (de Brasília), no Stamford Bridge.
Arsenal:
Classificado para as quartas de final da Champions League, o Arsenal enfrentou na tarde deste sábado (4) o Southampton, no St. Mary's Stadium, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, e foi derrotado por 2 a 1.
Os Gunners contaram com o trio brasileiro Gabriel Jesus, Martinelli e Gabriel Magalhães entre os titulares, mas não foi suficiente para evitar uma nova eliminação diante do Southampton, repetindo o cenário de 2021.
O Southampton fez valer o fator casa e abriu o placar com Ross Stewart ainda no primeiro tempo. Entre os destaques do time mandante estava o brasileiro Léo Scienza, que voltou aos gramados após se recuperar de uma lesão na virilha.
As duas equipes criaram oportunidades no início da partida, mas o Southampton abriu o placar aos 34 minutos em contra-ataque iniciado por Scienza, que cruzou para a área. Stewart dominou no peito e finalizou rasteiro para marcar. Pelo lado do Arsenal, a equipe apostava nas jogadas de Martinelli pelo lado esquerdo do ataque e também em Dowman, de apenas 16 anos.
No segundo tempo, o Southampton passou a se sentir mais confortável na partida e quase ampliou em duas oportunidades: Fellows finalizou para fora e Scienza acertou o travessão em chute forte de fora da área.
O Arsenal respondeu rapidamente e empatou aos 22 minutos com Gyökeres, que havia entrado na vaga de Gabriel Jesus. Gabriel Magalhães iniciou a jogada avançando pelo meio e lançou Havertz em profundidade. O alemão dominou na linha de fundo e cruzou para o meio da área, onde Gyökeres finalizou para o gol, incendiando a torcida presente no Emirates Stadium.
Após o gol, Gabriel Magalhães deixou o campo com dores no joelho esquerdo e chegou a receber atendimento médico. Na última Data Fifa, ele foi desconvocado dos amistosos contra França e Croácia após sentir dores no joelho direito na final da Copa da Liga Inglesa.
Aos 39 minutos, a vitória foi sacramentada com Charles, que saiu do banco de reservas. Em jogada construída pela ponta esquerda, Fellows puxou para o meio e tocou para o atacante dominar já dentro da área e finalizar no canto.
Com a vitória, o Southampton manteve a invencibilidade, que já dura 15 jogos entre a Copa da Inglaterra e a segunda divisão do Campeonato Inglês.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias