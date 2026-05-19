Esquecidos por Ancelotti marcam e Chelsea afunda Tottenham na Premier League

Em um clássico londrino de alta tensão no Stamford Bridge, o Chelsea venceu o Tottenham por 2 a 1 nesta terça-feira, em partida válida pela 37ª rodada da Premier League. Os gols dos Blues foram marcados por Enzo Fernández, com uma pintura de fora da área no primeiro tempo, e Andrey, de cabeça na etapa final; enquanto Richarlison descontou para os Spurs após falha defensiva. O resultado encerra o jejum de sete jogos do time da casa sem vencer e deixa o rival lutando contra o rebaixamento para a Championship até a última rodada.

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O clássico começou com um susto para os donos da casa quando, aos 10 minutos, Tel quase abriu o placar para o Tottenham ao acertar a trave em uma bela cabeçada, mas o Chelsea reagiu rapidamente com uma finalização de Cole Palmer e tomou o controle da partida. Aos 18 minutos, Enzo Fernández coroou a pressão dos Blues com um golaço de fora da área e quase ampliou em uma cobrança de falta que também carimbou a trave, evidenciando o domínio da equipe mandante sobre um Tottenham atordoado que luta para fugir do rebaixamento. No apagar das luzes do primeiro tempo, após uma falha da defesa dos Spurs, Palmer ainda teve a chance de marcar o segundo, mas acabou finalizando para fora.

Enzo Fernandez foi um dos melhores jogadores do Chelsea na partida contra o Tottenham pela penúltima rodada da Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Diferente da intensidade da etapa inicial, o segundo tempo começou em um ritmo mais cadenciado e com pouca criatividade ofensiva, tendo como primeiro momento de perigo uma cabeçada de Richarlison que assustou a torcida mandante, mas foi o Chelsea quem demonstrou eficiência ao ampliar o placar com um gol de cabeça de Andrey Santos. O cenário mudou após o segundo gol dos Blues, momento em que o Tottenham finalmente se impôs na partida e, após uma tentativa perigosa de Gallagher, conseguiu diminuir a desvantagem com Richarlison, que aproveitou um vacilo bizarro de Cucurella na tentativa de afastar a bola. A pressão dos Spurs cresceu nos minutos finais e o empate parecia certo quando Richarlison serviu Spence em ótimas condições, mas o jovem Hato surgiu como um "anjo salvador" para realizar um corte providencial, garantindo a vitória do Chelsea e deixando o rival londrino em situação desesperadora na luta contra o rebaixamento.

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Visão do Lance!

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A história do clássico poderia ter sido escrita de outra forma logo aos 10 minutos. A cabeçada na trave de Tel, quando o placar ainda estava zerado, foi o momento em que o Tottenham esteve mais próximo de ditar o ritmo da partida. O erro por centímetros permitiu que o Chelsea se reorganizasse e buscasse o controle emocional para vencer.

Deu aula 🏅

Enzo Fernández foi o dono do espetáculo no Stamford Bridge. Além de anotar um golaço de fora da área que abriu o caminho para a vitória, o argentino foi o maestro do meio-campo, distribuindo o jogo com precisão e quase ampliando em uma cobrança de falta magistral. Uma atuação de gala que justifica seu status de pilar dos Blues.

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Ficou abaixo 📉

Apesar de ter balançado as redes e ensaiado uma reação, Richarlison teve uma atuação abaixo das expectativas. Ainda sentindo o impacto de ter ficado fora da lista final de Carlo Ancelotti na Seleção, o atacante brasileiro teve poucas ações acertadas e demonstrou falta de ritmo em momentos cruciais, sendo pouco efetivo na construção ofensiva dos Spurs.

✅ Ficha técnica

Chelsea🆚 Tottenham

Premier League - 37ª Rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 19 de abril de 2026, às 16h15 (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, Londres (ING)

🥅 Gols: Enzo Fernández, 18'/1°T (1-0), Andrey Santos, 22'/2°T (2-0), XXXXXX, 6'/2°T (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Pedro Porro (TOT), van de Ven (TOT), Udogie (TOT), Hato (CHE), Cucurella (CHE) e Delap (CHE)

🟥 Cartões vermelhos: -

Chelsea (Técnico: Calum McFarlane)

Sánchez; Acheampong (Chalobah), Fofana (Sarr), Hato e Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo, Cole Palmer (Essugo), Enzo Fernández e Pedro Neto (Garnacho); Liam Delap (Mheuka).

Tottenham (Técnico: Roberto De Zerbi)

Kinský; Pedro Porro, Danso, van de Ven e Udogie (Spence); Rodrigo Bentancur, João Palhinha (Sarr), Randal Kolo Muani (James Maddison), Conor Gallagher e Mathys Tel; Richarlison.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Stuart Attwell (ING)

🚩 Assistentes: Hatzidakis (ING) e Nick Greenhalgh (ING)

📺 VAR: John Brooks (ING)

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