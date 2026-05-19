Futebol Internacional

Arsenal comemora título da Premier League com lenda do clube; veja vídeo

Clube volta a conquistar a Premier League 22 anos depois

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 19/05/2026
18:58
Arsenal comemorando vitória na Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)
O Arsenal voltou ao topo do futebol inglês. Após o empate em 1 a 1 entre Bournemouth e Manchester City, nesta terça-feira (19), pela 37ª rodada da Premier League, os Gunners garantiram matematicamente o título nacional da temporada, sem precisar entrar em campo. Com o resultado, o time pode poupar na última rodada da competição e voltar sua atenção completamente para a final da Champions League, contra o PSG no dia 30 de maio.

A conquista encerra um jejum de 22 anos sem levantar a taça da Premier League. O último título havia sido conquistado na histórica campanha invicta de 2003/04, comandada por Arsène Wenger.

Sob o comando de Mikel Arteta, o Arsenal fez uma campanha dominante e consistente durante toda a temporada. Depois de bater na trave nos últimos anos, os londrinos finalmente confirmaram o retorno ao topo do futebol inglês.

Nas redes sociais, a comemoração tomou conta imediatamente após o apito final em Bournemouth. Torcedores lotaram as ruas do norte de Londres, enquanto o clube publicou vídeos e imagens celebrando a conquista histórica.

Um dos momentos que mais emocionou os torcedores foi um vídeo publicado com Arsène Wenger parabenizando o elenco e celebrando o fim da espera. O francês, ídolo e maior técnico da história do clube, responsável pelo último título inglês do Arsenal, apareceu em vídeo de comemoração do clube, com várias cenas da temporada, incluindo lances e momentos de torcedores.

O ex-técnico apareceu exaltando a conquista do time.

— Você conseguiu! É a sua hora, agora aproveite cada momento — disse Wenger.

A conquista caiu como um alívio para Arteta, que, apesar de bons resultados desde que assumiu o time, ainda era muito cobrado por conta das temporadas em que bateu na trave na Premier League. O clima que um dia pode ter sido de desconfiança, agora encontra uma certeza de idolatria. Ex-capitão do clube e agora campeão inglês como treinador, o espanhol entra definitivamente para a história dos Gunners ao devolver ao Arsenal um título que parecia distante há mais de duas décadas.

O que vem por aí no Arsenal?

O Arsenal volta a campo contra o Crystal Palace no próximo domingo (24), pela última rodada da Premier League. Com o título antecipado, as atenções ficam viradas para a final da Champions League, contra o PSG no dia 30 de maio.

Postagem oficial do Arsenal campeão da Premier League (Foto: Divulgação)
