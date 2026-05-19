Arsenal comemora título da Premier League com lenda do clube; veja vídeo
Clube volta a conquistar a Premier League 22 anos depois
- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal voltou ao topo do futebol inglês. Após o empate em 1 a 1 entre Bournemouth e Manchester City, nesta terça-feira (19), pela 37ª rodada da Premier League, os Gunners garantiram matematicamente o título nacional da temporada, sem precisar entrar em campo. Com o resultado, o time pode poupar na última rodada da competição e voltar sua atenção completamente para a final da Champions League, contra o PSG no dia 30 de maio.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Esquecidos por Ancelotti marcam e Chelsea afunda Tottenham na Premier League
Futebol Internacional19/05/2026
- Futebol Internacional
Bournemouth empata com o City e dá título da Premier League ao Arsenal
Futebol Internacional19/05/2026
- Futebol Internacional
Southampton é expulso dos playoffs da Championship após escândalo de espionagem
Futebol Internacional19/05/2026
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
A conquista encerra um jejum de 22 anos sem levantar a taça da Premier League. O último título havia sido conquistado na histórica campanha invicta de 2003/04, comandada por Arsène Wenger.
Sob o comando de Mikel Arteta, o Arsenal fez uma campanha dominante e consistente durante toda a temporada. Depois de bater na trave nos últimos anos, os londrinos finalmente confirmaram o retorno ao topo do futebol inglês.
Nas redes sociais, a comemoração tomou conta imediatamente após o apito final em Bournemouth. Torcedores lotaram as ruas do norte de Londres, enquanto o clube publicou vídeos e imagens celebrando a conquista histórica.
Um dos momentos que mais emocionou os torcedores foi um vídeo publicado com Arsène Wenger parabenizando o elenco e celebrando o fim da espera. O francês, ídolo e maior técnico da história do clube, responsável pelo último título inglês do Arsenal, apareceu em vídeo de comemoração do clube, com várias cenas da temporada, incluindo lances e momentos de torcedores.
O ex-técnico apareceu exaltando a conquista do time.
— Você conseguiu! É a sua hora, agora aproveite cada momento — disse Wenger.
A conquista caiu como um alívio para Arteta, que, apesar de bons resultados desde que assumiu o time, ainda era muito cobrado por conta das temporadas em que bateu na trave na Premier League. O clima que um dia pode ter sido de desconfiança, agora encontra uma certeza de idolatria. Ex-capitão do clube e agora campeão inglês como treinador, o espanhol entra definitivamente para a história dos Gunners ao devolver ao Arsenal um título que parecia distante há mais de duas décadas.
O que vem por aí no Arsenal?
O Arsenal volta a campo contra o Crystal Palace no próximo domingo (24), pela última rodada da Premier League. Com o título antecipado, as atenções ficam viradas para a final da Champions League, contra o PSG no dia 30 de maio.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias