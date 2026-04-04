VÍDEO: veja os gols de João Pedro, Andrey Santos e Estêvão na goleada do Chelsea por 7 a 0
Jogadores da Seleção participam da vitória tranquila; Chelsea aguarda próximo rival
O Chelsea, da Premier League, venceu o Port Vale, lanterna da terceira divisão inglesa, por 7 a 0 neste sábado (4), em partida válida pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, e avançou às semifinais. João Pedro, Andrey Santos e Estêvão marcaram três dos gols do triunfo, enquanto Jorrel Hato, Jordan Lawrence-Gabriel (contra), Tosin Adarabioyo e Alejandro Garnacho completaram o placar. Veja os gols dos brasileiros abaixo:
⚽ 2–0 Chelsea: João Pedro (assistência de Pedro Neto)
⚽ 5–0 Chelsea: Andrey Santos (assistência de Estêvão)
It's five for @ChelseaFC! 💪— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 4, 2026
Andrey Santos heads home brilliantly from a Chelsea corner 💫
📺 @BBCMOTD, @footballontnt and @SportsonMaxpic.twitter.com/UPczNhq0bX
⚽ 6–0 Chelsea: Estêvão (sem assistência)
Aliás, o adversário do Chelsea na semifinal da FA Cup será definido em sorteio neste domingo (5). A próxima partida dos Blues será contra o Manchester City, no domingo (12), às 12h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, pela 32ª rodada da Premier League.
