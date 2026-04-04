Futebol Internacional

VÍDEO: veja os gols de João Pedro, Andrey Santos e Estêvão na goleada do Chelsea por 7 a 0

Jogadores da Seleção participam da vitória tranquila; Chelsea aguarda próximo rival

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/04/2026
15:45
FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-PORT VALE
imagem cameraTosin Adarabioyo comemora com companheiros após marcar o quarto gol do Chelsea contra o Port Vale, pelas quartas de final da FA Cup, em Stamford Bridge, Londres (Foto: Ben Stansall/AFP)
O Chelsea, da Premier League, venceu o Port Vale, lanterna da terceira divisão inglesa, por 7 a 0 neste sábado (4), em partida válida pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, e avançou às semifinais. João Pedro, Andrey Santos e Estêvão marcaram três dos gols do triunfo, enquanto Jorrel Hato, Jordan Lawrence-Gabriel (contra), Tosin Adarabioyo e Alejandro Garnacho completaram o placar. Veja os gols dos brasileiros abaixo:

⚽ 2–0 Chelsea: João Pedro (assistência de Pedro Neto)

João Pedro comemora após marcar o segundo gol do Chelsea contra o Port Vale, pelas quartas de final da FA Cup, em Stamford Bridge, Londres (Foto: Ben Stansall/AFP)

⚽ 5–0 Chelsea: Andrey Santos (assistência de Estêvão)

Andrey Santos marca o quinto gol do Chelsea contra o Port Vale, pelas quartas de final da FA Cup, em Stamford Bridge (Foto: Ben Stansall/AFP)

⚽ 6–0 Chelsea: Estêvão (sem assistência)

Estêvão marca o sexto gol do Chelsea contra o Port Vale, pelas quartas de final da FA Cup, em Stamford Bridge, Londres (Foto: Ben Stansall/AFP)

Aliás, o adversário do Chelsea na semifinal da FA Cup será definido em sorteio neste domingo (5). A próxima partida dos Blues será contra o Manchester City, no domingo (12), às 12h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, pela 32ª rodada da Premier League.

