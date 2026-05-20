Clube inglês entra com recurso por chance de disputar a Premier League

O Southampton entrou com um recurso após ter sido excluído dos playoffs da Championship na briga por uma vaga na Premier League. Na terça-feira (19), English Football League (EFL) anunciou a saída do clube inglês após uma investigação sobre espionagem contra adversários.

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Em nota, o Southampton admite ter cometido o erro, mas reclamou da punição imposta por entender ser muito rígida. O clube revela preocupação com relação a situação financeira da entidade, uma vez que o acesso à Premier League geraria uma receita maior.

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- Apresentamos um recurso contra a decisão de ontem da Comissão Disciplinar Independente de expulsar o Southampton Football Club dos playoffs do Sky Bet Championship e de impor uma dedução de quatro pontos para a temporada 2026/27. Sobre o recurso em si: concordamos que deva haver uma sanção. O que não podemos aceitar é uma sanção que não seja proporcional à infração. Enquanto o Leeds United foi multado em £200.000 por uma infração semelhante, o Southampton foi privado da oportunidade de disputar uma partida que vale mais de £200 milhões e que significa tanto para nossa equipe, jogadores e torcedores - diz trecho do comunicado.

No último fim de semana, o Southampton derrotou o Middlesbrough por 2 a 1 na semifinal dos playoffs da Championship. No entanto, a equipe derrotada disputará com o Hull City a chance de disputar a próxima edição da Premier League, no sábado (23).

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Quem conquistou acesso para a Premier League?

Nesta temporada, Coventry City e Ipswich Town conquistaram o acesso direto para a Premier League. No sábado (23), Hull City e Middlebrough disputarão a última vaga, às 12h30 (de Brasília), no Wembley, em Londres.

Confira a nota completa do Southampton

Apresentamos um recurso contra a decisão de ontem da Comissão Disciplinar Independente de expulsar o Southampton Football Club dos playoffs do Sky Bet Championship e de impor uma dedução de quatro pontos para a temporada 2026/27. Antes de abordar esse recurso, quero me dirigir aos nossos torcedores, aos nossos jogadores e à comunidade do futebol em geral, de forma direta e sem rodeios.

O que aconteceu foi errado. O clube admitiu ter violado os Regulamentos 3.4 e 127 da EFL. Pedimos desculpas aos outros clubes envolvidos e, principalmente, aos torcedores do Southampton, cuja extraordinária lealdade e apoio nesta temporada mereciam uma atitude melhor por parte do clube.

Cooperamos integralmente com a investigação e o processo disciplinar da EFL. Após o recurso, também entraremos em contato com a EFL para oferecer nossa participação em um grupo de trabalho sobre a aplicação prática e o cumprimento do Regulamento 127 em todo o Championship. Arrependimento sem mudança é vazio, e pretendemos demonstrar essa mudança.

Sobre o recurso em si: concordamos que deva haver uma sanção. O que não podemos aceitar é uma sanção que não seja proporcional à infração. Enquanto o Leeds United foi multado em £200.000 por uma infração semelhante, o Southampton foi privado da oportunidade de disputar uma partida que vale mais de £200 milhões e que significa tanto para nossa equipe, jogadores e torcedores.

Acreditamos que as consequências financeiras da decisão de ontem a tornam, de longe, a maior penalidade já imposta a um clube de futebol inglês. A dedução de 30 pontos do Luton Town em 2008/09 — até hoje a sanção esportiva mais severa do futebol inglês — foi aplicada a um clube que já estava na League Two, sem receita comparável em jogo. A dedução de 21 pontos do Derby County em 2021 custou-lhes a permanência na Championship. A eventual dedução de seis pontos do Everton em 2023/24 seguiu-se a perdas de £ 124,5 milhões, um valor insignificante comparado ao que foi retirado do Southampton em uma única tarde. A maior penalidade financeira já imposta pela Premier League, contra o Chelsea em março deste ano, foi de £ 10,75 milhões e não foi acompanhada de nenhuma sanção esportiva, apesar de envolver £ 47,5 milhões em pagamentos não divulgados ao longo de sete anos.

Dizemos isso não para minimizar o que ocorreu neste clube, que reconhecemos ter sido errado. Dizemos isso porque a proporcionalidade é, em si, um princípio de justiça natural. A Comissão tinha o direito de impor uma sanção. Não tinha, argumentaremos, o direito de impor uma sanção manifestamente desproporcional a todas as sanções anteriores na história do futebol inglês.

Nosso recurso será analisado hoje e daremos mais informações em breve.

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