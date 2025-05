O Chelsea venceu o Liverpool por 3 a 1, neste domingo (4), com gols de Enzo Fernández, Quansah (contra) e Cole Palmer, de pênalti. Válida pela 35ª rodada da competição, a partida foi disputada no Estádio Stamford Bridge, em Londres. Com a vitória, os Blues alcançaram 63 pontos e ocuparam a 5ª colocação da Premier League, a última que garante acesso à fase de grupos da Champions League.

continua após a publicidade

O Nottingham Forest, no entanto, está na cola do time londrino, com 60 pontos, e ainda joga na rodada. O Aston Villa, com a mesma pontuação, também briga pela vaga. Acima do Chelsea, estão Newcastle, com 63; Manchester City, com 64; Arsenal, com 67; e o campeão Liverpool, com 82.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Enzo Fernandez comemora gol do Chelsea sobre o Liverpool (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

⚽ Como foi a partida entre Chelsea e Liverpool?

O primeiro tempo mal começou e os donos da casa abriram o placar. Aos 2 minutos, Palmer lançou Pedro Neto, na ponta direita, que cruzou para Enzo Fernández acertar o canto esquerdo do brasileiro Alisson. Após o gol relâmpago, o Liverpool passou a ditar o ritmo do jogo e chegou a ter 75% de posse de bola no primeiro terço do tempo inicial, mas sem grandes chances criadas. O rival, por outro lado, seguiu com uma bola na trave em cruzamento de Caicedo e chute de Pedro Neto na rede pelo lado de fora, além de um gol anulado de Madueke, com direito a drible em cima do Alisson, por impedimento no início da jogada.

O começo da segunda etapa foi bem similar ao apresentado anteriormente. Aos 10 minutos, Cole Palmer, do Chelsea, fez boa jogada pelo lado direito e cruzou rasteiro. Van Dijk, do Liverpool, tentou tirar, mas a bola bateu no Quansah, zagueiro do próprio time, e parou na rede de Alisson, que nada pôde fazer. Com 2 a 0 contra no placar, o técnico Arne Slot mexeu nos Reds, trocando Diogo Jota por Darwin Núñez, Alexander-Arnold por Bradley, Elliott por Szoboszlai e Endo por Mac Allister. A equipe ficou mais ofensiva e finalizou mais vezes, especialmente em jogadas aéreas. Em uma delas, após cobrança de escanteio, o zagueiro Van Dijk se livrou da marcação e diminuiu para o Liverpool. A pressão do time da casa, no entanto, segurou o jogo. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Cole Palmer sacramentar a vitória em batida de pênalti depois de Quansah ter feito falta em Caicedo na grande área.

continua após a publicidade

📆 O que vem por aí?

O Chelsea vira a chave para o jogo de volta da semifinal da Conference League. Na próxima quinta-feira (8), os Blues jogam contra o Djurgården, também no Stamford Bridge, após terem vencido a partida de ida por 4 a 1, na Suécia. Quem passar de fase enfrenta Betis (Espanha) ou Fiorentina (Itália) na grande final, a ser disputada em Wrocław, na Polônia, em 28 de maio. Já no campeonato inglês, o time londrino pega o Nottingham Forest, fora de casa, no domingo (11), em confronto direto na briga pela classificação para a próxima Champions. Além disso, o Chelsea tem o Mundial de Clubes pela frente, onde terá como adversários na fase de grupos o Flamengo, o Espérance (Tunísia) e um último time a ser definido - o Club León (México) terá ação no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) julgada nessa segunda-feira (5) e pode retornar ao grupo, após ter sido expulso por descumprir o regulamento da Fifa sobre multipropriedade.

Sem preocupações com resultados na competição, o Liverpool, por sua vez, tem outro clássico pela frente. No próximo domingo, pega o Arsenal, no Anfield, para a sequência final da Premier League, conquistada pelos Reds com quatro rodadas de antecedência.

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea x Liverpool

35ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 4 de maio de 2025, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

🥅 Gols: Enzo Fernández, 2'/1ºT (1-0); Quansah (contra), 10'/2°T (2-0); Virgil Van Dijk, 39'/2°T (2-1); Cole Palmer, 50'/2°T (3-1).

🟨 Cartão amarelo: Chalobah, Sancho (Chelsea); Van Dijk, Quansah (Liverpool)

🟥 Cartão vermelho: -

🕴️ Arbitragem: Simon Hooper (árbitro); Adrian Holmes e Simon Long (auxiliares); Tony Harrington (quarto árbitro); John Brooks e Matthew Wilkes (VAR)

⚽ ESCALAÇÕES

🔵🔵 CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Moisés Caicedo, Chalobah, Colwill e Cucurella; Lavia (Gusto), Enzo Fernández (Reece James) e Palmer; Pedro Neto, Nicolas Jackson (Sancho) e Madueke

❌ Desfalques: Wesley Fofana, Omari Kellyman, Marc Guiu e Aaron Anselmino (lesionados); Mykhailo Mudryk (suspenso)



🔴🔴 LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Trent Alexander-Arnold (Bradley), Quansah, Van Dijk e Tsimikas (Chiesa); Endo (Mac Allister), Curtis Jones e Elliott (Szoboszlai); Salah, Diogo Jota (Darwin Núñez) e Gakpo

❌ Desfalque: Joe Gomez (lesionado)