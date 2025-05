Ruud Gullit revelou um momento constrangedor que viveu com Todd Boehly, proprietário do Chelsea. A lenda holandesa, o qual foi o primeiro treinador estrangeiro a conquistar a Copa da Inglaterra com os Blues, percebeu que sua conquista histórica em 1997 não teve grande impacto para o atual dono do clube. Ao ser apresentado a Gullit, Boehly simplesmente não sabia quem ele era.

Gullit foi o primeiro técnico estrangeiro a vencer a FA Cup, ao conduzir o Chelsea ao segundo título do torneio na história do clube, em 1997. Mesmo com sua importância na trajetória do futebol europeu - e especialmente na história do Stamford Bridge -, o atual proprietário do Chelsea demonstrou total desconhecimento sobre sua figura ao conhecê-lo pessoalmente.

- Conheci o dono do Chelsea, Todd Boehly. Apresentei-me: 'Olá, sou Ruud Gullit'. Todd disse: 'O que você faz?'. Bem, eu joguei futebol, também joguei e treinei no Chelsea. Todd disse: "Ah, sim, quando você jogou pelo Chelsea, o que você fez pelo Chelsea?". Ele não sabia - afirmou Ruud Gullit ao jornal inglês "Sitck to Football".

Ruud Gullit ganhou a Copa da Inglaterra como treinador (Foto: Reprodução)

Além de sua passagem vitoriosa por Stamford Bridge, Gullit também comandou o Newcastle na Premier League. No entanto, sua passagem pelo clube ficou marcada por conflitos, especialmente com a estrela Alan Shearer, e acabou sendo menos lembrada.

Quem é Todd Boehly?

Aos 49 anos, Todd Boehly é um empresário norte-americano e cofundador da Eldridge Industries, uma holding multissetorial avaliada em cerca de 6 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 34,1 bilhões). Em maio de 2022, Boehly liderou o consórcio BlueCo, que comprou o Chelsea Football Club por 4,25 bilhões de euros (cerca de R$ 27,2 bilhões), encerrando a era de Roman Abramovich. Desde então, tem ocupado um papel central na gestão do clube, participando ativamente de decisões esportivas e administrativas.

Além do Chelsea, Boehly possui participações em franquias como o Los Angeles Dodgers (MLB), o Los Angeles Lakers (NBA) e o clube francês RC Strasbourg. Seu portfólio inclui ainda investimentos em entretenimento, tecnologia e esportes eletrônicos, como o game Fortnite.