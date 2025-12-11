Talisca compara diferentes campeonatos pelo mundo e exalta Arábia Saudita

Anderson Talisca ficou entre 2021 e 2025 no Al-Nassr, por onde viu o crescimento do Campeonato Saudita ao se tornar uma das principais ligas do mundo com a contratação de diversos astros. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meia-atacante contou como foi vivenciar a transformação do futebol saudita e comparou com outras ligas da Europa. Assista completo acima.

Com o "boom" da Árabia Saudita desde 2023, após as contratações de Cristiano Ronaldo, pelo Al-Nassr, Karim Benzema, pelo Al-Ittihad, e outros, a liga do país se tornou uma das mais assistidas e comentadas no mundo inteiro. Presente no país antes das grandes negociações, Anderson Talisca afirmou que, em dois ou três anos, o Campeonato Saudita estará competindo com uma das principais ligas da Europa.

— Eu acho que a liga da Arábia Saudita, se continuar assim, daqui a mais uns 2, 3 anos, vai estar aí competindo com La Liga. Eu acho que, para mim, a Premier League é difícil. Do meu ponto de vista, é muito difícil. Para mim, já tem um parâmetro muito grande com o futebol francês — avaliou Talisca.

Anderson Talisca em ação pelo Al-Nassr (Foto: Reprodução)

Liga Saudita x Premier League?

Em relação à Premier League, o meia afirmou que a diferença é um pouco maior do que as demais. Para Anderson, o que diferencia o Campeonato Inglês dos demais é o fora de campo, principalmente nas estruturas e capacitação de profissionais.

— A liga saudita tem crescido muito. Não chega no ponto de Premier League, vai demorar muito, porque é um todo, não é só campo. É uma estrutura de marketing, é uma estrutura de desenvolvimento do futebol, capacitar os árbitros também. É um 360 graus muito grande, mas a liga saudita está crescendo muito rápido — finalizou o meia.

Troféu da Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

