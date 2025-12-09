Cruz Azul x Flamengo: IA crava o resultado da estreia rubro-negra no Mundial

Querendo voltar ao topo do mundo, o Flamengo inicia sua trajetória na Copa Intercontinental de 2025 contra o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília), em Doha, no Catar. De olho no Derby das Américas, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta da inteligência artificial do "X", cravar o resultado da partida de estreia da equipe rubro-negra.

Previsão da IA para Cruz Azul x Flamengo

Apostando em um resultado para a partida de estreia no Mundial, a ferramenta de inteligência artificial apostou em um duelo bastante disputado entre as equipes e cravou vitória do Flamengo, com um gol salvador já na reta final da partida. Confira abaixo.

Primeiro tempo

Acostumado a ter o controle da partida, o Flamengo toma as primeiras iniciativas no confronto e chega ao gol logo cedo. Aos 10 minutos, a equipe de Filipe Luís abre o placar em uma bonita cobrança de falta e complica a vida dos adversários mexicanos.

Apesar do golpe sofrido, o Cruz Azul mantém sua estratégia de buscar sair nos contra-ataques e começou a incomodar o Flamengo. A primeira oportunidade aparece aos 30 minutos, com uma bola na trave do goleiro Rossi.

Segundo tempo

Tentando empatar a partida, a equipe mexicana recorre ao banco de reservas e melhor na volta do intervalo. As mudanças surtiram efeito e o Cruz Azul chegou ao gol de empate após cobrança de escanteio, aos 15 minutos.

Após o gol sofrido, o Flamengo continuou acreditando no seu estilo de jogo e seguiu incomodando os mexicanos. Com muita pressão na reta final da partida, a equipe rubro-negra chega ao segundo gol com um bonito chute da entrada da área e confirma a classificação para as semifinais.

