Com gol de Estêvão a lá 'Seleção', Chelsea tropeça na Champions para time de 'brasileiros'
Qarabağ conquista resultado heróico sob apoio de uma torcida em peso no estádio
Qarabağ e Chelsea empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira (5), em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, no Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Bacu (AZE). O surpreendente resultado manteve ambas as equipes na zona de classificação para os playoffs, com os visitantes ocupando a 10ª posição e os mandantes figurando em 12º lugar.
A equipe treinada por Enzo Maresca, que tem como meta encerrar a fase entre os oito melhores, mantém-se com sete pontos após duas vitórias, um empate — o registrado nesta rodada — e uma derrota, somando nove gols marcados e seis sofridos em quatro partidas. O time comandado por Gurban Gurbanov, no cargo desde 2008, segue logo atrás com a mesma campanha, mas com oito gols marcados e sete sofridos. As posições ainda podem sofrer alterações em decorrência das partidas desta rodada, todas válidas a partir de 17h (de Brasília).
Como foi a partida? ⚽
Atendendo a pedidos de torcedores brasileiros, o Chelsea iniciou, pela primeira vez na temporada, com três jogadores brasileiros — todos convocados pela Seleção Brasileira — entre os titulares. Matheus Silva, Pedro Bicalho e Kady Borges atuaram como titulares pelo Qarabağ, enquanto Dani Bolt participou da partida na segunda etapa.
1️⃣ Primeiro tempo
O primeiro gol dos ingleses foi 100% brasileiro: João Pedro recuou da posição mais avançada para o meio-campo, recebeu a bola de costas e, de primeira, passou para Andrey Santos. O volante avançava pelo centro, conduziu até a entrada da área e tocou para Estêvão, no lado direito, que dominou, cortou a marcação e finalizou na primeira trave. 1 a 0 para o Chelsea.
Camilo Durán quase igualou o placar ao cortar da esquerda para o meio e acertar um chute de canhota na trave. Aos 29', Leandro Andrade aproveitou o rebote e completou para o gol, levando a torcida ao delírio nas arquibancadas iluminadas pelas lanternas dos celulares no momento do empate. Aos 39', após toque de mão de um defensor do Chelsea dentro da área, Marko Janković cobrou o pênalti com precisão no canto direito, enquanto Robert Sánchez saltou para o lado oposto. 2 a 1 para o Qarabağ.
2️⃣ Segundo tempo
Após três substituições realizadas pelo Chelsea, uma delas surtiu efeito imediato. Se antes a equipe enfrentava dificuldades pelo lado esquerdo, Alejandro Garnacho mostrou eficiência ao avançar em profundidade por aquele setor após receber um lançamento vindo do campo defensivo. O atacante ainda tentou o passe para Estevão, mas a defesa interceptou; na sobra, ele recuperou a bola, cortou para a canhota e finalizou com precisão, marcando um belo gol aos 52'.
Final de jogo: 2 a 2. Um revés para o Chelsea, que manteve maior volume ofensivo até o apito final, e uma atuação heroica do Qarabağ, que se mostra satisfeito após segurar o resultado.
O que vem por aí? 🔎
O Chelsea enfrentará o Wolverhampton neste sábado (8), às 17h, em Stamford Bridge, em partida válida pela primeira rodada da Premier League, antes de encarar desafio significativo na Champions contra o Barcelona, no dia 25 de novembro, às 17h (horário de Brasília), também em Stamford Bridge. O Qarabağ, por sua vez, visitará o Napoli na mesma data e horário, mas terá compromisso pela liga nacional antes, enfrentando o Neftçi Baku neste domingo (9), às 11h45 (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Qarabağ 2x2 Chelsea
4ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Bacu (AZE)
🥅 Gols: Estêvão 16'/1ºT (0-1); Leandro Andrade 29'/1ºT (1-1); Marko Janković 39'/1ºT (2-1); Alejandro Garnacho 7'/2ºT (2-2)
🟨 Cartões amarelos: Matheus Silva, Kevin Medina (QAR); Andrey Santos, Reece James (CHE)
⚫⚪ Qarabağ (Técnico: Gurban Gurbanov)
Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina, Elvin Cafarquliyev (Dani Bolt); Pedro Bicalho, Marko Janković; Kady Borges (Emmanuel Addai), Leandro Andrade (Toral Bayramov), Abdellah Zoubi (Oleksiy Kashchuk); Camilo Durán (Narima Akhundzade).
🔵🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sánchez; Reece James, Tosin Aderabioyo, Jorrel Hato, Marc Cucurella; Andrey Santos (Enzo Fernández), Romeo Lavia (Moisés Caicedo); Estêvão, João Pedro (Facundo Buonanotte), Jamie Byone-Gittens (Alejandro Garnacho); Tyrique George (Liam Delap).
