O Qarabağ vence o Chelsea por 2 a 1 após o término do primeiro tempo nesta quarta-feira (5), em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, realizada no Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Bacu, Azerbaijão. O gol que abriu o placar para os Blues foi marcado por Estêvão, novo xodó da torcida, aos 16 minutos.

Atendendo a pedidos de torcedores brasileiros, o técnico Enzo Marseca escalou, pela primeira vez na temporada, os três jogadores do país entre os titulares: Estêvão, João Pedro e Andrey Santos iniciam a partida juntos, desde o apito inicial. Com isso, o Chelsea entrou em campo com a seguinte formação: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Aderabioyo, Jorrel Hato, Marc Cucurella; Andrey Santos, Romeo Lavia (substituído aos 8' por Moisés Caicedo); Estêvão, João Pedro, Jamie Byone-Gittens; Tyrique George. O Qarabağ, com três brasileiros no time titular — Matheus Silva, Pedro Bicalho e Kady Borges (substituído aos 31') —, conquista um resultado parcial histórico diante de sua torcida, que demonstra apoio intenso durante toda a partida.

O gol dos ingleses foi 100% brasileiro: João Pedro recuou da posição mais avançada para o meio-campo, recebeu a bola de costas e, de primeira, passou para Andrey Santos. O volante avançava pelo centro, conduziu até a entrada da área e tocou para Estêvão, no lado direito, que dominou, cortou a marcação e finalizou na primeira trave, abrindo o placar para o Chelsea. A seguir, confira algumas reações de estrengeiros ao desempenho do brasileiro:

Tradução: Gol de Estevão! Que gol! Que finalização! Esse garoto é simplesmente muito especial!

Tradução: Mais um gol do Estêvão, e eu não poderia estar mais feliz por ele. É incrível ver um talento brasileiro como ele se destacando tanto no Chelsea. Acredito sinceramente que ele é um dos melhores jovens jogadores que existem — meu garoto está arrasando em campo.

Tradução: Gols na Uefa Champions League pelo Chelsea antes de completar 19 anos. Estêvão: 2. Qualquer outro jogador combinado: 0.

Enquanto isso, o Qarabağ aposta em sua campanha surpreendente na Champions, na qual já conquistou duas vitórias, contra Benfica e Copenhague, e marcou gols em todas as três rodadas. Assim, ao menos, encerraria o longo jejum diante de equipes da Premier League. O Chelsea, que chegou ao Azerbaijão como favorito, agora busca reverter o resultado e alcançar a terceira vitória consecutiva na competição, a primeira fora de casa nesta fase.

