Dando uma de Dibu Martinez, na marca da cal, o goleiro Jordan Pickford, do Everton, entrou na mente de Haaland e defendeu a cobrança de pênalti que poderia ter dado a vitória para o Manchester City. O momento da defesa viralizou pelos jogos mentais que o goleiro inglês fez, lembrando o argentino Dibu Martinez. Manchester City e Everton ficaram no empate, no Etihad Stadium, em um dos principais jogos do Boxing Day.

O lance do pênalti

O brasileiro Savinho puxava o ataque para Manchester City, quando foi derrubado dentro da área. Após a marcação, Haaland bateu rasteiro, Pickford defendeu, e o atacante do City marcou de cabeça no rebote. Porém, o camisa 9 foi flagrado em posição de impedimento e o gol foi anulado.

O que vem pela frente?

Com o resultado, o City manteve a sexta colocação, com 28 pontos, e soma nove derrotas, três empates e apenas uma vitória nos últimos 13 jogos. Enquanto isso, o Everton ocupa o 15º lugar, com 17 pontos.

Agora, o City enfrenta o Leicester, fora de casa, no próximo domingo (29), às 11h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Everton encara o Nottingham Forest, no mesmo dia, às 12h.