O Paris Saint-Germain levantou a taça da Ligue 1 pela 13ª vez na sua história - sendo a quarta consecutiva - na tarde do último sábado (5), em vitória por 1 a 0 contra o Angers. Com o título, o zagueiro e capitão do PSG, Marquinhos, superou o meio-campista Marco Verratti e se tornou o jogador que mais venceu o campeonato francês na história, com 10 títulos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após a conquista, o brasileiro disse, ao BeIN Sports, que dói quando não ganham a Ligue 1 e exaltou o DNA vencedor da equipe:

- É uma loucura, estou muito feliz. Ficar muito tempo em uma equipe de alto nível é realmente um desafio. Os títulos permanecerão na história. Temos a ambição de ganhar tudo - comemorou Marquinhos.

Marquinhos comemora título da Ligue 1 no Parque dos Príncipes (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

- Está em nosso DNA dar tudo em campo, ter uma filosofia agressiva, suar pela camisa em todas as partidas, não importa o adversário. Desde jovem, joguei em times com esse DNA. Quando não ganhamos o campeonato francês, dói, e isso aconteceu comigo duas vezes. Esta equipe merece vencer. É bom ver os torcedores felizes - completou Marquinhos, referindo-se aos anos de 2017 e 2021, os únicos desde 2013 em que o clube francês não celebrou a conquista da Ligue 1.

Brasileiros se destacam no ranking de campeões da Ligue 1

Além de Marquinhos, outros jogadores do Brasil também marcaram seus nomes na história do futebol francês. O zagueiro Thiago Silva, por exemplo, venceu sete títulos das oito temporadas em que disputou a competição, também pelo PSG, entre os anos de 2012 e 2020. Pelo mesmo time, Neymar, Lucas Moura e o ítalo-brasileiro Thiago Motta somam cinco taças cada. Raí, o histórico meio-campista da Seleção Brasileira de 1994, venceu o campeonato francês apenas uma vez, na temporada 1993/94, mas sua importância para os torcedores parisienses vai muito além desse número, sendo considerado, até hoje, um dos maiores ídolos do clube.

continua após a publicidade

Já pelo rival, Juninho Pernambucano fez história no Lyon ao ganhar a Ligue 1 sete vezes consecutivas, entre as temporadas 2001/02 e 2007/08. O ex-zagueiro e atual auxiliar técnico do Botafogo, Cláudio Caçapa, fez parte da mesma era de Juninho no clube e participou da conquista de seis títulos da liga - um a menos que Juninho, pois se transferiu para o Newcastle United em 2007.

Próximos desafios do PSG na temporada

Passada a conquista da Ligue 1, o PSG, de Marquinhos, agora volta as suas atenções para a Champions League. Na próxima quarta-feira (9), o time parisiense enfrenta o Aston Villa, da Inglaterra, em confronto válido pelas quartas de final da competição.

continua após a publicidade

Na Copa da França, o clube de Paris terá o Reims como adversário na final, que será disputada no dia 24 de maio, após ter vencido o Dunkerque na semifinal.