Por onde anda Peter Crouch, atacante grandalhão da Inglaterra?

Peter Crouch é um dos personagens mais peculiares da história recente do futebol inglês. Com 2,01 metros de altura, o ex-centroavante era facilmente reconhecido em campo — e fora dele — por sua estatura imponente, estilo desengonçado e, acima de tudo, por sua simpatia. Apesar do porte físico que fugia do padrão, Crouch provou ser muito mais do que apenas um “gigante” no ataque. Com bom posicionamento, inteligência tática, finalizações eficientes e um ótimo jogo aéreo, ele construiu uma carreira sólida em clubes importantes da Inglaterra e marcou época na seleção inglesa. O Lance! te conta por onde anda Peter Crouch.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além das atuações dentro de campo, ficou conhecido mundialmente pela irreverente "dança do robô", celebrando gols de maneira descontraída, o que contribuiu para torná-lo uma figura cult entre os torcedores. Mas afinal, por onde anda Peter Crouch desde que pendurou as chuteiras?

Por onde anda Peter Crouch?

Desde que se aposentou oficialmente em julho de 2019, Peter Crouch se reinventou como personalidade da mídia esportiva e figura popular na televisão britânica. Atualmente, ele trabalha como comentarista de futebol para a BBC e o canal TNT Sports (antiga BT Sport), participando de programas de pré e pós-jogo da Premier League e competições europeias.

continua após a publicidade

Crouch também apresenta um dos podcasts mais populares do Reino Unido: o That Peter Crouch Podcast, da BBC Radio 5 Live. Com bom humor e histórias de bastidores do futebol, o programa caiu no gosto do público e já ultrapassou 50 milhões de downloads, com direito a episódios especiais ao vivo em teatros e estádios.

Além do podcast, ele tem se aventurado em outras frentes da comunicação. Em 2020, apresentou o programa de entrevistas Save Our Summer, da BBC One, ao lado do humorista Alex Horne. Já em 2022, foi jurado especial no programa The Masked Singer UK. Ele também é autor de dois livros de sucesso: How to Be a Footballer (2018) e I, Robot: How to Be a Footballer 2 (2019), ambos com relatos divertidos sobre sua trajetória no futebol.

continua após a publicidade

Crouch também segue envolvido com causas sociais, eventos beneficentes e é presença frequente em ações de caridade no Reino Unido, além de manter colunas em jornais como o Daily Mail.

Clubes que Peter Crouch defendeu

Crouch teve uma carreira extensa, com passagens por diversos clubes ingleses e uma breve experiência internacional. Abaixo, a lista dos clubes que contaram com seus serviços:

Tottenham (Inglaterra) – 1998–2000 (e depois 2009–2011) Dulwich Hamlet (Inglaterra) – 2000 (empréstimo) IFK Hässleholm (Suécia) – 2000 (empréstimo) Queens Park Rangers (Inglaterra) – 2000–2001 Portsmouth (Inglaterra) – 2001–2002 e 2008–2009 Aston Villa (Inglaterra) – 2002–2004 Norwich City (Inglaterra) – 2003 (empréstimo) Southampton (Inglaterra) – 2004–2005 Liverpool (Inglaterra) – 2005–2008 Stoke City (Inglaterra) – 2011–2019 Burnley (Inglaterra) – 2019

Ao todo, Crouch disputou 468 partidas pela Premier League e marcou 108 gols. É o maior artilheiro de cabeça da história da competição, com 53 gols nesse fundamento — um recorde reconhecido pelo Guinness World Records.

Seleção Inglesa: 22 gols em 42 jogos

Pela seleção inglesa, Peter Crouch teve participação importante entre 2005 e 2010, marcando 22 gols em 42 partidas — uma média de um gol a cada duas partidas. Ele disputou duas Copas do Mundo: em 2006, na Alemanha, e em 2010, na África do Sul.

Crouch se destacou especialmente na preparação para o Mundial de 2006, quando marcou um hat-trick na goleada por 6 a 0 sobre a Jamaica. Durante o torneio, marcou um gol decisivo na vitória por 2 a 0 sobre Trinidad e Tobago. Sua presença no elenco era frequentemente valorizada também pela postura agregadora e pelo bom ambiente que criava nos bastidores.

Carisma, dança do robô e legado cult

Se há algo que diferencia Peter Crouch de muitos jogadores da sua geração, é o carisma natural. Ele soube rir de si mesmo e usou seu estilo físico incomum para se destacar positivamente. Sua "robot dance", celebrando gols com passos de dança inspirados na cultura pop, virou febre mundial em 2006 e ainda é lembrada com carinho por fãs.

Crouch também ficou famoso por frases divertidas. Em uma entrevista, ao ser perguntado sobre o que seria se não fosse jogador de futebol, respondeu: "Virgem". A resposta se tornou uma de suas muitas piadas lendárias, que só reforçaram sua imagem descontraída e autêntica.

Uma carreira marcante, mesmo longe dos holofotes

Peter Crouch talvez nunca tenha sido um craque no sentido tradicional, mas foi eficiente, decisivo e, acima de tudo, inesquecível. Com mais de 700 jogos na carreira e mais de 200 gols marcados, ele deixou sua marca por onde passou. Após pendurar as chuteiras, tornou-se uma das figuras mais queridas do futebol inglês também fora de campo — como comunicador, humorista, escritor e presença constante na cultura pop do Reino Unido.

Em tempos em que o futebol parece cada vez mais técnico e frio, Crouch lembra que ainda há espaço para a leveza, o bom humor e a autenticidade. E isso, talvez, seja seu maior legado.