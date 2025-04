Premier League: Arsenal e Nottingham Forest tropeçam, e Liverpool se aproxima do título

Arsenal e Nottingham Forest tropeçaram na 31ª rodada da Premier League e ficaram distantes de alcançar o líder Liverpool. Com a combinação de resultados, o clube de Anfield precisa de apenas 11 pontos nos oito jogos restantes para erguer seu segundo título de Premier League.

Everton x Arsenal: como foi o jogo?

No jogo de abertura da 31ª rodada, o Arsenal visitou o Everton no Goodison Park e ficou apenas no empate. Os Gunners abriram o placar aos 33 minutos de jogo com Trossard, após contra-ataque mortal da equipe de Londres. No entanto, no começo da segunda etapa, o Everton deixou tudo igual com o pênalti convertido por Ndiaye.

Everton e Arsenal em campo pela 31ª rodada da Premier League (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Aston Villa x Nottingham Forest: como foi o jogo?

O Nottingham Forest, por sua vez, perdeu pelo placar de 2 a 1 para o Aston Villa. A equipe sofreu dois gols em um intervalo de dois minutos no começo do jogo e viu as chances de vitória decaírem rapidamente. O português Jota chegou a diminuir o placar no segundo tempo, porém não foi o suficiente para o Nottingham sair do Villa Park com algum ponto.

Assim como o Arsenal, Nottingham Forest perde fora de casa contra o Aston Villa (Foto: Justin Tallis / AFP)

Como fica a corrida pelo título?

O Liverpool enfrenta o Fulham fora de casa no domingo (6) e, em caso de vitória, o time de Arne Slot abre 14 pontos para o Arsenal, atual segundo colocado. Faltando oito jogos restantes para o fim da Premier League, os Reds necessitam de apenas quatro vitórias para decretar o título do Campeonato Inglês.

Veja a tabela:

Liverpool*: 73 pontos Arsenal: 62 pontos Notthingham Forest: 57 pontos Chelsea*: 52 pontos Manchester City*: 51 pontos Aston Villa: 51 pontos Newcastle**: 50 pontos Brighton: 47 pontos Bournemouth: 45 pontos Fulham*: 45 pontos Crystal Palace*: 43 pontos Brentford*: 41 pontos Manchester United*: 37 pontos Everton: 35 pontos West Ham: 35 pontos Tottenham*: 34 pontos Wolverhampton: 32 pontos Ipswich: 20 pontos Leicester*: 17 pontos Southampton*: 10 pontos

* = jogos a menos