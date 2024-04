Jogadores do Leverkusen celebram gol de Boniface (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 14:22 • Leverkusen (ALE)

De "Neverkusen" a "Foreverkusen": o Bayer Leverkusen finalmente soltou o grito de "campeão da Bundesliga". A equipe comandada por Xabi Alonso atropelou o Werder Bremen por 5 a 0, com gols de Boniface, Xhaka e Wirtz (3), e fez história ao erguer a salva de prata pela primeira vez em sua história.

Com a goleada, os "Onze da Fábrica" chegaram a 79 pontos, abrindo 16 de vantagem para o vice-líder Bayern de Munique, com apenas mais 15 para serem disputados. Já o Werder estacionou em 12º, com 31, e está cinco pontos acima do Z3.

⚽ OS GOLS DO JOGO

Sem praticamente ser incomodado, o Leverkusen abriu o placar aos 25 da primeira etapa, em cobrança de pênalti do artilheiro Victor Boniface. Já na etapa final, Granit Xhaka e Florian Wirtz, pilares do meio-campo da equipe, marcaram em lindos chutes de fora da área.

Ainda houve tempo para o jovem meio-campista, alvo de gigantes do futebol europeu, receber com campo aberto e fuzilar as redes por duas vezes, dando números finais ao jogo e levando os torcedores presentes na BayArena a completo estado de êxtase.

A euforia era tamanha que, logo após o quarto gol, boa parte dos torcedores que cercavam as quatro linhas invadiram o gramado. Inicialmente, foram retirados para que os últimos minutos fossem disputados; ao quinto gol e ao apito final, a emoção tomou conta da Alemanha. Bayer Leverkusen, campeão da Bundesliga!

A cicatriz de um time que viveu um 2002 de vice-campeonatos e foi apelidado de "Neverkusen", duas décadas depois, está sarada. Em um desempenho invicto e sem defeitos, o torcedor pode celebrar. A história foi escrita, e estará guardada para sempre. "Foreverkusen".

Boniface celebra um dos gols do título do Bayer Leverkusen na Bundesliga (Photo by INA FASSBENDER / AFP)