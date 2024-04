Wehrlein vence eP de Misano-2 da Fórmula E, após ‘apagão’ de Rowland na última volta

Pascal Wehrlein (Foto: Porsche)







Publicada em 14/04/2024

Na corrida 2 do fim de semana do eP de Misano da Fórmula E, realizada neste domingo (14), a vitória ficou com Pascal Wehrlein, da Porsche, que garantiu a segunda vitória da equipe na temporada. Largando na terceira posição, o alemão soube se defender dos rivais e usar a estratégia certa com o consumo de energia, cruzando a linha de chegada com 1s933 de vantagem em relação ao segundo colocado, Jake Dennis, da Andretti.

Com o resultado, Wehrlein, que havia caído para terceiro no Mundial de Pilotos depois de terminar apenas em 17º na prova de ontem, voltou a figurar na parte mais alta da tabela, com 89 pontos. O ex-piloto de Fórmula 1 agora tem o mesmo número de pontos de Jake Dennis, da Andretti, que terminou em segundo nas duas provas realizadas em Misano. Com o erro da Nissan, que ainda não entende o motivo da falta de energia no carro de seu principal piloto, Rowlando caiu para terceiro, com 80 pontos.

Piloto da Jaguar, Nick Cassidy completou o pódio da etapa deste domingo (14) após fazer uma corrida sólida e vencer a disputa contra Nico Müller, da Abt Cupra, que, por sua vez, ficou em quarto. Jake Hughes, que largou na pole, foi o quinto, acompanhado por Sacha Fenestraz, Sérgio Sette Câmara, Jean-Éric Vergne, Maximilian Günther e Jehan Daruvala, que completaram o top-10 da corrida 2 em Misano.

Ex-líder do campeonato e vencedor da corrida 1, Oliver Rowland se envolveu em um incidente com Vergne e acabou tendo a asa dianteira danificada, precisando ir aos boxes e voltando para a pista na última posição. O alemão não teve chances para se recuperar e cruzou a linha de chegada em 17º.

Entre os brasileiros, Lucas Di Grassi, que era oitavo até os momentos finais, recebeu uma punição de 5s e ficou fora da zona de pontuação, caindo para 12º. Sette Câmara, por sua vez, largou em 11º e conseguiu maximizar o resultado, recebendo a bandeirada final na sétima posição.

A Fórmula E volta daqui a duas semanas, no dia 27 de abril, para o eP de Mônaco, a oitava etapa da temporada 2024.