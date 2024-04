UFC 300: Alex Poatan brilha e mantém cinturão dos meio-pesados

Alex Poatan possui um cartel agora de 7 vitórias e 1 derrota no UFC (Foto: Divulgação / UFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 12:10 • Rio de Janeiro (RJ)

A expectativa em torno do UFC 300 foi recompensada com uma noite de grandes duelos. O brasileiro Alex Poatan venceu por nocaute Jamahal Hill em sua primeira defesa de cinturão dos meio-pesados. O card ainda contou com outros cinco brasileiros que subiram ao octógono.

VITÓRIA IMPONENTE

Alex Poatan mostrou, mais uma vez, que está no UFC para fazer história. O brasileiro defendeu pela primeira vez o cinturão dos meio-pesados do UFC e não deu brechas para Jamahal Hill durante a luta. O combate durou até a metade do primeiro round e terminou com um nocaute de Poatan. Um fato curioso é que pouco antes do golpe derradeiro, Hill acertou um chute na região genital do brasileiro - o árbitro tentou intervir, mas Poatan recusou e prosseguiu para acertar um belo cruzado.

DECISÃO DIVIDIDA

Se Poatan não deu chances ao seu adversário, não é possível afirmar o mesmo do combate de Charles do Bronx. O brasileiro perdeu por decisão dividida para Arman Tsarukyan em uma luta parelha do início ao fim. Apesar de ter se aproximado de uma finalização duas vezes, o armênio resistiu bem e saiu vitorioso do octógono. Com a derrota, Charles volta a ficar distante de uma revanche contra Islam Makhachev, pelo cinturão dos pesos-leves.

O card do UFC 300 ainda contou com mais quatro brasileiros, são eles: Diego Lopes, Renato Moicano, Jéssica "Bate-estaca" Andrade e Deiveson Figueiredo. Todos eles venceram seus combates no evento disputado em Las Vegas, no Estados Unidos.