Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 13:01 • Liverpool (ING)

O Liverpool perdeu em casa para o Crystal Palace por 1 a 0, pela 33ª rodada da Premier League, neste domingo (14). Com o resultado, os Reds se complicaram na corrida pelo título, já que o Manchester City venceu na jornada, e o Arsenal tem a oportunidade de abrir vantagem maior na liderança.

Nas redes sociais, torcedores da equipe comandada por Jürgen Klopp fizeram críticas ao time e mostraram certa insatisfação. Por outro lado, rivais também aproveitaram a derrota para produzir memes e brincadeiras.

Confira algumas das reações:

O gol da vitória do Leverkusen saiu ainda aos 14 minutos da primeira etapa, dos pés do habilidoso Eberechi Eze. A equipe de Merseyside exerceu uma grande pressão durante todo o restante do jogo em busca do empate, mas esbarrou em uma atuação iluminada do goleiro Dean Henderson, que evitou gols de Salah e Darwin Núñez.

A derrota colocou o Liverpool em maus lençóis na briga pela taça da Premier League. Jürgen Klopp, em sua última temporada no comando do clube, precisará de uma combinação de resultados nas próximas rodadas. O Manchester City de Pep Guardiola lidera a competição com 73 pontos; em segundo, vem o Arsenal de Mikel Arteta, com os mesmos 71 dos Reds, mas com compromisso a cumprir nesta rodada, recebendo o Aston Villa em Londres.

Além da queda de rendimento na liga inglesa, o time de Klopp também precisa se reeguer na Europa League. Em busca do título europeu, o Liverpool perdeu para a Atalanta por surpreendentes 3 a 0 também em Anfield na quinta-feira (11), e vai à Itália em quatro dias para buscar a remontada. A equipe precisará vencer por pelo menos quatro gols de diferença para o avanço às semifinais.

