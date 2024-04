Imagem mostra ex-jogador Carlos Alberto quebrando retrovisores de carro no Rio

Imagem mostra Carlos Alberto quebrando retrovisor de carro (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 12:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador Carlos Alberto, de 39 anos, é alvo de ação na Justiça movida pelo condomínio em que mora na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, por conduta antissocial e que pede a expulsão dele. O processo tem em anexo vídeo que mostra o ex-atleta quebrando dois retrovisores de um carro com chutes. A informação é da coluna Ancelmo Gois, do jornal "O Globo".

No vídeo publicado pelo jornal, Carlos Alberto discute com uma pessoa que está dentro de um carro até se irritar e chutar com força os retrovisores do veículo. O motorista não sai do carro e deixa o condomínio em seguida.

A ação cita mais de 50 ocorrências contra Carlos Alberto, entre junho de 2019 e março de 2023, segundo a publicação da coluna. São reclamações que envolvem música alta, palavrões, urina em local público, entre outras confusões atribuídas ao ex-jogador. De acordo com "O Globo", as multas contra ele somam mais de R$ 20 mil, mas nunca foram pagas.

Carlos Alberto foi revelado pelo Fluminense e viveu o auge da carreira no exterior. Em 2004, foi campeão da Champions League pelo Porto. Ele também foi campeão brasileiro de 2005 com o Corinthians.