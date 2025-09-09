menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com gol contra Islândia, Mbappé supera marca de astro na França

Atacante ultrapassou Thierry Henry

imagem cameraMbappé em ação pela seleção francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
18:22
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  Matéria

A França derrotou a Islândia por 2 a 1, nesta terça-feira (9), pela segunda rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo da Uefa, no Parque dos Príncipes, em Paris (FRA). Na partida, Kylian Mbappé empatou o duelo para os franceses e se consolidou mais na história da seleção com o gol marcado.

➡️ Mbappé marca e França vence Islândia, de virada, nas Eliminatórias para Copa do Mundo

Em cobrança de pênalti, Mbappé deslocou o goleiro Ólafsson e igualou o placar no duelo do Grupo D das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com o gol, o astro francês marcou pela 52ª vez com a camisa dos Les Bleus e superou a lenda Thierry Henry, que marcou 51 tentos pela França. O líder do ranking é Oliver Giroud, com 57.

Veja o ranking dos maiores artilheiros da história da França

Olivier Giroud57

Kylian Mbappé

52

Thierry Henry

51

Antoine Griezmann

44

Michel Platini

41

Karim Benzema

37

David Trezeguet

34

Zinedine Zidane

31

Just Fontaine

30

Jean-Pierre Papin

30

Mbappé em ação pela seleção francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Como foi França x Islândia?

Em casa e com o favoritismo em favor, a França começou a partida com as melhores oportunidades, principalmente com Mbappé e Thuram, mas pararam no goleiro e no ferrolho dos islandeses. Porém, mesmo com tanta pressão dos franceses, quem abriu o placar foi a Islândia, que aproveitou falha de Olise na saída de bola e Gudjohnsen chutou de primeira para superar Maignan.

Atrás no placar, a França aumentou o ímpeto ofensivo, mas com dificuldade de passar pela defesa da Islândia, que conseguiu manter a seleção à frente do placar até o fim da primeira etapa, quando Anderson derrubou Thuram na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Mbappé deslocou Ólafsson e igualou o marcador.

Na segunda etapa, a França quase conseguiu a virada logo nos primeiros minutos, mas o chute de Olise acertou o travessão. A Islândia até conseguiu equilibrar as ações e quase marcou com Jóhannesson, mas aos 16 minutos, Mbappé aproveitou erro na linha de impedimento da zaga islandesa e saiu livre nas costas da marcação, o camisa 10 rolou para o lado e Barcola completou para o gol e virar o duelos aos franceses.

Porém, após virar o placar, a França se complicou com a expulsão de Tchouaméni, que deu entrada dura em Thorsteinsson. Com a superioridade numérica, a Islândia cresceu na partida e até conseguiu empatar o duelo, mas o árbitro anulou o gol por falta na jogada. Ao fim, os franceses seguraram o resultado e concretizaram a vitória em Paris.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

