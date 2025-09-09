Com gol contra Islândia, Mbappé supera marca de astro na França
Atacante ultrapassou Thierry Henry
A França derrotou a Islândia por 2 a 1, nesta terça-feira (9), pela segunda rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo da Uefa, no Parque dos Príncipes, em Paris (FRA). Na partida, Kylian Mbappé empatou o duelo para os franceses e se consolidou mais na história da seleção com o gol marcado.
➡️ Mbappé marca e França vence Islândia, de virada, nas Eliminatórias para Copa do Mundo
Em cobrança de pênalti, Mbappé deslocou o goleiro Ólafsson e igualou o placar no duelo do Grupo D das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com o gol, o astro francês marcou pela 52ª vez com a camisa dos Les Bleus e superou a lenda Thierry Henry, que marcou 51 tentos pela França. O líder do ranking é Oliver Giroud, com 57.
Veja o ranking dos maiores artilheiros da história da França
|Olivier Giroud
|57
Kylian Mbappé
52
Thierry Henry
51
Antoine Griezmann
44
Michel Platini
41
Karim Benzema
37
David Trezeguet
34
Zinedine Zidane
31
Just Fontaine
30
Jean-Pierre Papin
30
Como foi França x Islândia?
Em casa e com o favoritismo em favor, a França começou a partida com as melhores oportunidades, principalmente com Mbappé e Thuram, mas pararam no goleiro e no ferrolho dos islandeses. Porém, mesmo com tanta pressão dos franceses, quem abriu o placar foi a Islândia, que aproveitou falha de Olise na saída de bola e Gudjohnsen chutou de primeira para superar Maignan.
Atrás no placar, a França aumentou o ímpeto ofensivo, mas com dificuldade de passar pela defesa da Islândia, que conseguiu manter a seleção à frente do placar até o fim da primeira etapa, quando Anderson derrubou Thuram na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Mbappé deslocou Ólafsson e igualou o marcador.
Na segunda etapa, a França quase conseguiu a virada logo nos primeiros minutos, mas o chute de Olise acertou o travessão. A Islândia até conseguiu equilibrar as ações e quase marcou com Jóhannesson, mas aos 16 minutos, Mbappé aproveitou erro na linha de impedimento da zaga islandesa e saiu livre nas costas da marcação, o camisa 10 rolou para o lado e Barcola completou para o gol e virar o duelos aos franceses.
Porém, após virar o placar, a França se complicou com a expulsão de Tchouaméni, que deu entrada dura em Thorsteinsson. Com a superioridade numérica, a Islândia cresceu na partida e até conseguiu empatar o duelo, mas o árbitro anulou o gol por falta na jogada. Ao fim, os franceses seguraram o resultado e concretizaram a vitória em Paris.
