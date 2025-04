O Barcelona superou o Leganés fora de casa por 1 a 0 neste sábado (12), pela 31ª rodada de La Liga. Já na segunda etapa do confronto, o zagueiro Jorge Sáenz balançou as redes contra sua própria baliza e garantiu aos catalães de Hansi Flick três pontos cruciais na corrida pelo título nacional.

Com o triunfo no Municipal de Butarque, o Barça chegou a 70 pontos e abriu sete de frente para o rival e vice-líder Real Madrid, que visita o Alavés em seu compromisso da rodada neste domingo (13). Já os Pepineros perderam a chance de dormir fora da zona de rebaixamento e estacionaram em 19º, com 28 pontos.

👀 COMO FOI O JOGO?

Como era esperado, o Barcelona apresentou um volume maior de jogo desde o começo, e pisou mais no campo do adversário com a bola a seu favor. Entretanto, a primeira grande chance foi em contra-golpe do Leganés: aos 11', Dani Raba acelerou pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Altimira, que obrigou Szczesny a defender à queima-roupa.

Dez minutos depois, Koundé respondeu pelos visitantes em finalização desviada, que fez Dmitrovic voar para evitar o primeiro. Raba voltou a levar perigo com uma bomba de pé esquerdo nos minutos finais, que passou perto do travessão; no último lance da etapa inicial, em nova estocada rápida, Altimira tentou devolver o passe açucarado para Dani Raba, mas Raphinha apareceu de maneira surpreendente e evitou a chance ao dar um carrinho para afastar com o bico da chuteira.

Em uma mistura de infantilidade com azar, o Leganés sofreu o golpe por não ter aberto o placar já aos três minutos da etapa final. Óscar Rodríguez, voltando de lesão, tentou um passe de efeito no campo defensivo, mas foi desarmado por Gerard Martín. Raphinha acelerou e cruzou rasteiro para Lewandowski, mas Jorge Sáenz se esticou e fez o trabalho do polonês, empurrando de carrinho contra a própria meta. Fermín López fez grande jogada ao sair de três marcadores na entrada da área, mas finalizou mal e perdeu a chance de anotar um dos gols mais bonitos da temporada espanhola.

A dobradinha Altimira-Raba voltou a funcionar depois da metade do segundo tempo, com cruzamento preciso do lateral e testada firme do camisa 10 para o fundo das redes. Porém, a arbitragem anulou o tento de empate por impedimento, bem registrado. O Barça voltou a ter chances com os espaços abertos, e Ferrán Torres e Pedri, nas melhores, parou em Dmitrovic, mas ampliar o placar já não se fez mais necessário.

Lewandowski observa de perto gol contra de Sáenz em vitória do Barcelona sobre o Leganés (Foto: Thomas Coex / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Leganés 0x1 Barcelona

31ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: sábado, 12 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal de Butarque, em Leganés (ESP)

🕴️ Arbitragem: Hernández Maeso (árbitro); Sánchez Rojo e Pérez Dapía (auxiliares); Díaz Escudero (quarto árbitro); Trujillo Suárez e Estévez Iglesias (VAR)

🥅 Gol: Jorge Sáenz (GC - BAR - 3' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Adrià Altimira e Dani Raba (LEG); Frenkie de Jong (BAR)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

LEGANÉS (Técnico: Borja Jiménez)

Marko Dmitrovic; Adrià Altimira (Diego García), Sergio González, Jorge Sáenz, Valentin Rosier e Javi; Seydouba Cissé (Munir El Haddadi), Renato Tapia, Óscar Rodríguez (Yvan Neyou) e Dani Raba; Yan Diomande (Juan Cruz)



BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araújo (Frenkie de Jong), Iñigo Martínez e Alejandro Balde (Gerard Martín); Eric García (Pau Cubarsí), Pedri e Fermín López (Gavi); Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski (Ferrán Torres)