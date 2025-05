Nos últimos anos, a situação física do Real Madrid tem sido uma questão cada vez mais frequente nas análises sobre o desempenho da equipe. Na temporada 2024/25, em específico, o setor defensivo foi o mais atingido nos gramados, com lesões de nomes importantes do elenco e recuperações ainda mais complexas. Nesse sentido, a diretoria merengue planeja uma reformulação completa da defesa para a segunda parte do ano.

Se o ataque do Real é conhecido por ter tantas peças, a defesa não pode se dar o mesmo luxo. No estado atual, o departamento médico do clube conta com os defensores Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Ferland Mendy; Eduardo Camavinga que poderia ser uma opção na lateral-esquerda, também segue fora. Assim, os próximos alvos do mercado madridista têm nomes: William Saliba, Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold; zagueiros e lateral-direito, respectivamente.

⬆️ Vai e vem do mercado do Real Madrid ⬇️

Um deles já está contando os segundos para trocar o vermelho pelo branco. Em vídeo publicado nas redes sociais do atleta, Arnold disse que não renovará com o atual campeão da Premier League rumo a um novo desafio na carreira. Ao que tudo indica pela imprensa internacional, ele será anunciado pelo Real em breve por um vínculo de cinco anos.

A Inglaterra segue no radar no scout merengue, com dois zagueiros que viveram as melhores temporadas individuas da carreira. Após anos de empréstimo, Saliba ganhou protagonismo no time titular do Arsenal na temporada 2022/23, liderando o setor defensivo da equipe. O jornal "L'Équipe", da França, noticiou que o staff do zagueiro de 24 anos teve contatos com representantes do Real nas últimas semanas. Os Merengues pretendem contratar o francês já na reabertura da janela de transferências. Ele tem contrato com os Gunners até 2028.

Sensação da temporada na Premier League, o Bournemouth é um dos times que menos sofreu gols nesta edição. Huijsen, de 20 anos, é um dos responsáveis pela campanha defensiva do time, que está em oitavo lugar na tabela. Revelado pela Juventus, chegou a ser emprestado para a rival Roma por seis meses no ano passado. Entretanto, a afirmação de seu futebol chegou quando os Cherries pagaram quase R$ 100 milhões por seu futebol, em julho de 2024.

A possível chegada dos jovens nomes de defesa pode dar sequência ao planejamento geracional do presidente Florentino Pérez. A metodologia do mandatário implica em contratações de jovens que possam ficar no clube por anos e manter o nível no topo da Europa, a exemplo de Bellingham, Mbappé, Vini Jr e Rodrygo.

