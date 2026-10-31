Associado a vampiros, histórias de terror e mistérios no Halloween, o morcego também tem um lugar de destaque no futebol espanhol. Em Valência, na Espanha, o animal estampa os escudos de Valencia e Levante, dois rivais históricos que compartilham um símbolo ligado à origem medieval da cidade.

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Uma das lendas mais conhecidas sobre a presença do morcego na identidade valenciana remonta a 1238, durante a conquista da cidade pelo rei Jaime I de Aragão. Segundo a tradição popular, um morcego teria alertado os soldados sobre um possível ataque surpresa ao fazer barulho durante a noite. O som teria despertado as tropas, permitindo que reagissem a tempo. Como reconhecimento, o animal teria passado a representar a cidade.

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A origem do morcego no brasão de Valência, no entanto, também pode estar relacionada à evolução de uma figura heráldica de dragão associada à Coroa de Aragão. A representação do animal se consolidou no brasão municipal ao longo dos séculos, tornando-se parte da identidade histórica da região.

Escudos de Valencia e Levante com morcego em evidência (Foto: Reprodução)

Como o morcego chegou ao escudo do Valencia?

Fundado em 1919, o Valencia CF incorporou o morcego aos primeiros desenhos de seu escudo. Na temporada 1920/21, o clube adotou uma versão mais próxima da atual, com o animal em destaque na parte superior do emblema.

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Ao longo das décadas, o escudo passou por diferentes alterações, mas o morcego permaneceu como um de seus elementos centrais. O símbolo também ganhou outras representações na identidade do clube, como o mascote AMUNT, criado em 2001.

A história do morcego no Levante

A relação do Levante UD com o animal começou antes da fundação do rival. Criado em 1909 como Levante FC, o clube já utilizava o morcego em seu escudo, em referência à cidade.

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Em 1939, a fusão com o Gimnástico FC reuniu duas tradições do futebol valenciano. O Levante contribuiu com parte de seu legado histórico, incluindo o morcego, enquanto o Gimnástico trouxe as cores azul e grená. Em 1941, a instituição adotou oficialmente o nome Levante Unión Deportiva.

Apesar de ter o morcego no topo do escudo, o Levante é conhecido popularmente como Granotas, palavra valenciana que significa rãs. O apelido está relacionado à história do Gimnástico FC e aos antigos campos da equipe, localizados próximos ao leito do rio Turia.