Ex-Vasco conta como trocou de gigantes na Premier League

A transferência de Andrey Santos do Chelsea para o Manchester United aconteceu em poucos dias e pegou o volante brasileiro em meio a um compromisso familiar. Em entrevista à ESPN, o jogador revelou os bastidores da negociação que mudou seus planos e o levou a defender os Red Devils nesta temporada.

Segundo Andrey, o primeiro contato aconteceu enquanto ele dirigia para levar os filhos a uma consulta com o pediatra. Na ocasião, seu empresário informou que o Manchester United gostaria de conversar com o atleta. A resposta foi imediata: ele estava disponível naquele momento.

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O brasileiro interrompeu o trajeto, deixou os filhos com a esposa e realizou uma reunião no estacionamento. Na conversa, participaram o presidente e o treinador do clube inglês. O encontro aconteceu poucos dias antes da data em que Andrey deveria se apresentar ao Chelsea.

A definição da transferência veio de maneira inesperada. Durante um voo para Londres, o volante recebeu uma ligação do empresário com a notícia de que os planos haviam mudado: em vez de se apresentar aos Blues, deveria seguir para Manchester.

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— Foi muito corrido, mas, graças a Deus, deu tudo certo e estou feliz de estar aqui — contou o jogador à ESPN.

O Manchester United anunciou a contratação em 13 de julho, com contrato válido até 2031. Revelado pelo Vasco, Andrey havia sido negociado com o Chelsea e também acumulou passagens por Nottingham Forest, da Inglaterra, e Strasbourg, da França, ambos por empréstimo.

Na última temporada, pelo Chelsea, o meio-campista disputou 43 partidas e marcou três gols. Agora, terá pela frente um reencontro com seu antigo clube neste sábado (31), às 9h30 (de Brasília), em duelo válido pela Premier League.

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Onde assistir a Chelsea x Manchester United?

Chelsea e Manchester United se enfrentam neste sábado (31), às 9h30 (de Brasília), pela Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pelo plano premium do Disney+. Clique para assistir!