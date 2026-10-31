Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Vasco conta como trocou de gigantes na Premier League

Jogador revela situação inusitada vivida na Inglaterra

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 08:56
Favorite o Lance! no Google
Andrey Santos com sua esposa Yngryd e seus dois filhos na apresentação no Manchester United
Andrey Santos na apresentação no Manchester United (Foto: Reprodução Manchester United)

A transferência de Andrey Santos do Chelsea para o Manchester United aconteceu em poucos dias e pegou o volante brasileiro em meio a um compromisso familiar. Em entrevista à ESPN, o jogador revelou os bastidores da negociação que mudou seus planos e o levou a defender os Red Devils nesta temporada.

Segundo Andrey, o primeiro contato aconteceu enquanto ele dirigia para levar os filhos a uma consulta com o pediatra. Na ocasião, seu empresário informou que o Manchester United gostaria de conversar com o atleta. A resposta foi imediata: ele estava disponível naquele momento.

continua após a publicidade

O brasileiro interrompeu o trajeto, deixou os filhos com a esposa e realizou uma reunião no estacionamento. Na conversa, participaram o presidente e o treinador do clube inglês. O encontro aconteceu poucos dias antes da data em que Andrey deveria se apresentar ao Chelsea.

A definição da transferência veio de maneira inesperada. Durante um voo para Londres, o volante recebeu uma ligação do empresário com a notícia de que os planos haviam mudado: em vez de se apresentar aos Blues, deveria seguir para Manchester.

continua após a publicidade

— Foi muito corrido, mas, graças a Deus, deu tudo certo e estou feliz de estar aqui — contou o jogador à ESPN.

O Manchester United anunciou a contratação em 13 de julho, com contrato válido até 2031. Revelado pelo Vasco, Andrey havia sido negociado com o Chelsea e também acumulou passagens por Nottingham Forest, da Inglaterra, e Strasbourg, da França, ambos por empréstimo.

Na última temporada, pelo Chelsea, o meio-campista disputou 43 partidas e marcou três gols. Agora, terá pela frente um reencontro com seu antigo clube neste sábado (31), às 9h30 (de Brasília), em duelo válido pela Premier League.

continua após a publicidade

Onde assistir a Chelsea x Manchester United?

Chelsea e Manchester United se enfrentam neste sábado (31), às 9h30 (de Brasília), pela Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pelo plano premium do Disney+. Clique para assistir!

Andrey Santos em ação na pré-temporada no Manchester United
Andrey Santos em ação na pré-temporada no Manchester United (Foto: Reprodução/Instagram)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Igor Thiago comemorando gol pelo Brentford

Futebol Internacional

Igor Thiago reencontra rival que mudou sua carreira na Inglaterra

Há 13 minutos
Alisson Santana com a camisa do Shakhtar

Seleção Brasileira

Novidade na Seleção, Alisson Santana marca dois gols na vitória do Shakhtar; veja

Há 48 minutos
Duelo entre Valencia CF e Levante UD, com morcego sobre estádio de futebol.

Futebol Internacional

No clima do Halloween, conheça a história por trás do morcego que une dois rivais do futebol espanhol

Há 58 minutos
Jogador de futebol ajoelhado em campo molhado, perto da bola com rosto de abóbora; torcida fantasma e fumaça no estádio durante Halloween.

Futebol Internacional

Halloween da Champions: os vexames que assombram gigantes do futebol europeu

Há 1 hora
Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League

Futebol Internacional

Xabi Alonso abre o jogo sobre saída de Estêvão e revela 'frustração'

Há 1 hora
Paulo Victor em coletiva de imprensa.

Seleção Brasileira

Com Robinho Jr., Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para amistosos

Há 12 horas
Mais LANCE!
Firmino comemorando gol pelo Al-Saad

Com gol de coxa de Firmino, Al Sadd goleia por 4 a 1 e assume a ponta no Catar

Liga 2026/2027 - Al Hilal x Al Fateh

Al-Hilal x Al-Fateh: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Tottenham x Crystal Palace

Tottenham x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações

Gangorra representa momentos de altos e baixos de Chelsea e Manchester United

Rivais na Premier League, Chelsea e Manchester United vivem gangorra nos últimos anos

Premier League 2026/2027 - Bournemouth x Leeds United

Bournemouth x Leeds: onde assistir, horário e escalações

Gabriel Sara, jogador do Galatasaray, em campo com a bola durante a partida.

Gabriel Sara brilha no 100º jogo e amplia liderança na Turquia

Otávio orientando companheiros

Goleiro do Cruzeiro, Otávio entra na mira de gigante da Premier League

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal

Gonçalo Ramos manda recado para Cristiano Ronaldo: 'Quem joga sou eu'

Alisson santana (reprodução Shakthar)

Quem é Alisson Santana, atacante convocado por Ancelotti para a Seleção?

Palmeiras x Fluminense pela volta da semifinal da Libertadores, no Nubak Parque

Conmebol faz alerta urgente para torcedores sobre finais

Jogador com uniforme branco e verde driblando a bola em campo, árbitro ao fundo e companheiros ao redor

Cria do Sport, João Vitor marca e comanda vitória nos Emirados

Disputa de bola entre Boca Juniors e River Plate. (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

AFA aprova novo formato do Campeonato Argentino com 30 clubes e fim dos grupos

Jogador da Real Sociedad em uniforme azul e branco, em collage com símbolos do futebol basco e estádios.

Jon Martín explica o peso do Dérbi Basco antes de enfrentar o Athletic Bilbao