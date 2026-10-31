Igor Thiago reencontra rival que mudou sua carreira na Inglaterra
Brasileiro superou grave lesão para se tornar vice-artilheiro da Inglaterra
O reencontro deste sábado (31) tem sabor de redenção para Igor Thiago. Diante do Nottingham Forest, adversário contra o qual anotou seu primeiro tento oficial nos gramados britânicos, o centroavante brasileiro de 25 anos entra em campo como uma das principais referências ofensivas do Brentford e símbolo de perseverança no futebol inglês.
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O caminho até o sucesso, contudo, exigiu resiliência. Em novembro de 2024, Igor viveu o momento mais delicado de sua carreira ao sofrer uma grave lesão no menisco contra o Newcastle, agravada por uma infecção articular que o afastou dos gramados por longos 147 dias.
Após a recuperação e uma pré-temporada consistente, o camisa 9 deslanchou justamente a partir do confronto contra o Forest. Aquele gol abriu as comportas para uma temporada histórica: Igor terminou como vice-artilheiro da Premier League com 22 gols (superado apenas por Erling Haaland, com 27), faturou a honraria de Jogador do Mês por duas vezes — feito inédito para um atleta brasileiro —, integrou a seleção ideal do campeonato e garantiu convocações para a Seleção Brasileira.
Atualmente, o atacante adiciona novas valências ao seu futebol. Adaptado à função de pivô sob a estratégia dos Bees, Igor Thiago distribuiu duas assistências nas últimas duas partidas, confirmando seu papel multifuncional para o ataque da equipe.
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