Time da Premier League gasta mais de R$ 1,3 bi na janela; confira

A janela de verão de 2025 marcou a quebra de alguns recordes, especialmente no futebol inglês. Agora, se tem um time que bateu um recorde atrás do outro foi o Liverpool. Leia a matéria do Lance! para entender o que aconteceu.

Janela histórica pro inglesão

A Premier League gastou mais de 3 bilhões de euros no mercado, o que representa mais do que todas as cinco grandes ligas somadas (exceto a própria liga inglesa)! O ano de 2025 também foi o quarto consecutivo em que a liga que mais gastou na janela de verão foi a da Terra da Rainha. Na década ninguém comprou mais que eles até o momento.

Destaque para os Reds

O mês de julho confirmou o que os torcedores do Liverpool temiam, a perda de muitos nomes. Trent Alexander-Arnold, lateral formado na base do clube e ídolo da torcida, foi negociado com o Real Madrid, Luis Díaz foi negociado com o Bayern de Munique, e Diogo Jota faleceu em um trágico acidente de carro, junto com seu irmão André Silva.

As saídas logo geraram grande preocupação interna, afinal, eram três partes do campo diferentes com desfalques. Logicamente, o Liverpool passou a olhar a janela de transferências com mais carinho, até que simplesmente, de uma só vez, fez as três contratações mais caras de sua história.

Contratações da equipe nesta janela

Alexander Isak (do Newcastle para o Liverpool) - €150 milhões Florian Wirtz (do Bayer Leverkusen para o Liverpool) - €125 milhões Hugo Ekitiké (do Eintracht Frankfurt para o Liverpool) - €95 milhões Milos Kerkez (do Bournemouth para o Liverpool) - €46.9 milhões Jeremy Frimpong (do Bayer Leverkusen para o Liverpool) - €40 milhões Giovani Leoni (do Parma para o Liverpool) - €31 milhões

No entanto, essas não foram as únicas chegadas para o time de Arne Slot.

Confira quem o Liverpool levou de graça

Freddie Woodman (do Preston para o Liverpool) - custo zero Harvey Elliot (do Aston Villa para o Liverpool) - retorna de empréstimo Konstantinos Tsimicas (da Roma para o Liverpool) - retorna de empréstimo Trey Nioni (sobe da base) Vietzlav Giaros (do Ajax para o Liverpool) - retorna de empréstimo Harvey Davies (do Crowley Town para o Liverpool) - retorna de empréstimo

Quanto deu a conta?

Ao todo, o Liverpool vendeu 219,5 milhões de euros (R$1,39 bilhões) e gastou 487,9 milhões de euros (R$3,1 bilhões)

No total, a equipe movimentou quase cinco bilhões de reais.

Alexander Isak é anunciado como reforço mais caro da história do Liverpool (Foto: Divulgação/Liverpool)

Injustiça com o ex-técnico?

Como sabemos, Arne Slot agora ocupa a vaga de Klopp, que saiu no final da penúltima temporada após quase nove anos de clube. Mesmo com o crescimento financeiro do time e participação cada vez mais pesada no mercado, se somarmos todas as contratações dos Reds na "era Jürgen Klopp" chegamos em um valor insignificantemente maior que um bilhão de euros. Lembrando, um bilhão divido em nove anos.

Levando em consideração que o Liverpool também fez contratações pontuais com a primeira janela deste ano e a do verão europeu do ano passado, em pouco mais de um ano de Slot, já temos mais de 50% do valor total de Klopp investido na equipe.