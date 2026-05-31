menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Leitores do Lance! elegem o craque da final da Champions League

Camisa 7 do Paris Saint-Germain dominou liderou a votação popular

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 31/05/2026
10:50
Favorite o Lance! no Google
Khvicha Kvaratskhelia ergue o troféu enquanto comemora com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Champions League entre PSG e Arsenal na Puskás Arena em Budapeste (Foto: Franck Fife / AFP)
imagem cameraKhvicha Kvaratskhelia ergue o troféu enquanto comemora com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Champions League entre PSG e Arsenal na Puskás Arena em Budapeste (Foto: Franck Fife / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O PSG é o dono da Europa, e a torcida brasileira já escolheu o grande protagonista da decisão da Champions League na Puskás Arena. Em enquete realizada pelo Lance!, os leitores elegeram o atacante da Geórgia, Khvicha Kvaratskhelia como o melhor jogador em campo na dramática final contra o Arsenal, que terminou com o bicampeonato dos franceses nos pênaltis.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O astro georgiano foi o herói indiscutível para o público, esmagando a concorrência e terminando a votação com 59% dos votos.

A escolha dos leitores reflete exatamente o que se viu no gramado de Budapeste. Após um primeiro tempo apagado de todo o sistema ofensivo do PSG, Kvaratskhelia chamou a responsabilidade na segunda etapa e mudou os rumos do confronto.

continua após a publicidade
Khvicha Kvaratskhelia e o lateral português Nuno Mendes durante a final da Champions League entre PSG e Arsenal, na Puskás Arena (Foto: Nicolas Tucat / AFP)
Khvicha Kvaratskhelia e o lateral português Nuno Mendes durante a final da Champions League entre PSG e Arsenal, na Puskás Arena (Foto: Nicolas Tucat / AFP)

Foi dos pés dele que nasceu a jogada do empate: o camisa 7 tabelou com Dembélé, invadiu a área em alta velocidade e foi derrubado por Mosquera. Pênalti que Dembélé converteu com frieza. Pouco depois, o georgiano quase marcou o gol do título ao entortar Saliba em uma arrancada monumental desde o meio-campo que parou apenas na trave de David Raya.

Mesmo tendo balançado as redes pelo lado dos Gunners, o alemão Kai Havertz ficou bem atrás na preferência do público, seguido pelo goleiro David Raya, que operou milagres e brilhou nos pênaltis, mas não conseguiu evitar o vice-campeonato inglês. Pelo lado parisiense, Ousmane Dembélé e o zagueiro Doué completaram a lista de indicados na votação.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias