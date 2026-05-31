Leitores do Lance! elegem o craque da final da Champions League
Camisa 7 do Paris Saint-Germain dominou liderou a votação popular
O PSG é o dono da Europa, e a torcida brasileira já escolheu o grande protagonista da decisão da Champions League na Puskás Arena. Em enquete realizada pelo Lance!, os leitores elegeram o atacante da Geórgia, Khvicha Kvaratskhelia como o melhor jogador em campo na dramática final contra o Arsenal, que terminou com o bicampeonato dos franceses nos pênaltis.
O astro georgiano foi o herói indiscutível para o público, esmagando a concorrência e terminando a votação com 59% dos votos.
A escolha dos leitores reflete exatamente o que se viu no gramado de Budapeste. Após um primeiro tempo apagado de todo o sistema ofensivo do PSG, Kvaratskhelia chamou a responsabilidade na segunda etapa e mudou os rumos do confronto.
Foi dos pés dele que nasceu a jogada do empate: o camisa 7 tabelou com Dembélé, invadiu a área em alta velocidade e foi derrubado por Mosquera. Pênalti que Dembélé converteu com frieza. Pouco depois, o georgiano quase marcou o gol do título ao entortar Saliba em uma arrancada monumental desde o meio-campo que parou apenas na trave de David Raya.
Mesmo tendo balançado as redes pelo lado dos Gunners, o alemão Kai Havertz ficou bem atrás na preferência do público, seguido pelo goleiro David Raya, que operou milagres e brilhou nos pênaltis, mas não conseguiu evitar o vice-campeonato inglês. Pelo lado parisiense, Ousmane Dembélé e o zagueiro Doué completaram a lista de indicados na votação.
