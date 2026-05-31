Mais de 700 pessoas são presas na França após o título do PSG

A histórica e dramática conquista do bicampeonato da Champions League pelo PSG, após vencer o Arsenal nos pênaltis em Budapeste, levou milhares de torcedores às ruas da França neste sábado (30). No entanto, o que deveria ser uma noite de pura celebração transformou-se em um cenário de caos, vandalismo e forte confronto com as forças de segurança.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Neste domingo (31), o secretário do Interior da região de Paris, Laurent Núñez, confirmou em coletiva de imprensa que 780 pessoas foram presas em todo o território francês devido aos distúrbios generalizados. Deste total, 480 prisões ocorreram na região metropolitana da capital, resultando em 457 pessoas formalmente detidas.

continua após a publicidade

Bicicleta pega fogo na Avenue de la Grande Armée durante as comemorações da conquista da Champions League pelo PSG, em Paris (Foto: Kenzo Tribouillard / AFP)

O balanço oficial aponta um crescimento significativo da violência em relação às comemorações do título europeu da temporada passada. De acordo com os dados apresentados, houve um aumento de 32% no número total de prisões.

— No ano passado, para o mesmo evento, o número foi de 592. Portanto, estamos com um aumento de 32% — afirmou Núñez. — E até o momento, essas 780 prisões resultaram na detenção de 457 pessoas.

continua após a publicidade

O secretário do Interior, que classificou as desordens urbanas como absolutamente inaceitáveis, também prestou apoio aos agentes agredidos.

Um carro é incendiado enquanto torcedores do PSG comemoram a vitória de sua equipe na final da Champions League entre o Paris Saint-Germain (PSG) e o Arsenal FC, disputada em Budapeste, na Place du Trocadéro, em Paris (Foto: Lou Benoist / AFP)

— Gostaria também de salientar que temos 57 agentes da polícia ou da gendarmaria feridos durante estes eventos. Na maioria das vezes, são ferimentos leves, mas não são os únicos. Por isso, gostaria, obviamente, de expressar, mais uma vez, a minha solidariedade às forças de segurança interna que têm estado totalmente empenhadas.

A madrugada foi marcada por torcedores acendendo sinalizadores, agitando bandeiras e iniciando vários focos de incêndio pelas ruas de Paris.

— Quatro tentativas de bloquear o Périphérique (o grande anel viário que circunda Paris) provocaram uma resposta policial extremamente rápida, que conseguiu desarmar a situação — acrescentou o secretário.

Os incidentes não se limitaram à França: em Budapeste, palco da final, a polícia húngara também efetuou prisões antes do jogo por brigas e uso ilegal de pirotecnia.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.