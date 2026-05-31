Mais de 700 pessoas são presas na França após o título do PSG
Secretário do Interior classifica atos como "absolutamente inaceitáveis" e confirma 57 policiais feridos na madrugada
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A histórica e dramática conquista do bicampeonato da Champions League pelo PSG, após vencer o Arsenal nos pênaltis em Budapeste, levou milhares de torcedores às ruas da França neste sábado (30). No entanto, o que deveria ser uma noite de pura celebração transformou-se em um cenário de caos, vandalismo e forte confronto com as forças de segurança.
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Neste domingo (31), o secretário do Interior da região de Paris, Laurent Núñez, confirmou em coletiva de imprensa que 780 pessoas foram presas em todo o território francês devido aos distúrbios generalizados. Deste total, 480 prisões ocorreram na região metropolitana da capital, resultando em 457 pessoas formalmente detidas.
O balanço oficial aponta um crescimento significativo da violência em relação às comemorações do título europeu da temporada passada. De acordo com os dados apresentados, houve um aumento de 32% no número total de prisões.
— No ano passado, para o mesmo evento, o número foi de 592. Portanto, estamos com um aumento de 32% — afirmou Núñez. — E até o momento, essas 780 prisões resultaram na detenção de 457 pessoas.
O secretário do Interior, que classificou as desordens urbanas como absolutamente inaceitáveis, também prestou apoio aos agentes agredidos.
— Gostaria também de salientar que temos 57 agentes da polícia ou da gendarmaria feridos durante estes eventos. Na maioria das vezes, são ferimentos leves, mas não são os únicos. Por isso, gostaria, obviamente, de expressar, mais uma vez, a minha solidariedade às forças de segurança interna que têm estado totalmente empenhadas.
A madrugada foi marcada por torcedores acendendo sinalizadores, agitando bandeiras e iniciando vários focos de incêndio pelas ruas de Paris.
— Quatro tentativas de bloquear o Périphérique (o grande anel viário que circunda Paris) provocaram uma resposta policial extremamente rápida, que conseguiu desarmar a situação — acrescentou o secretário.
Os incidentes não se limitaram à França: em Budapeste, palco da final, a polícia húngara também efetuou prisões antes do jogo por brigas e uso ilegal de pirotecnia.
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