Futebol Internacional

Com dois gols de Joelinton, Newcastle vence na Copa da Liga Inglesa

Brasileiro é um dos principais jogadores da equipe

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
19:27
Atualizado há 1 minutos
Joelinton em ação pelo Newcastle (Foto: Paul ELLIS / AFP)
imagem cameraJoelinton em ação pelo Newcastle (Foto: Paul Ellis / AFP)
O Newcastle, atual campeão da Copa da Liga Inglesa, entrou em campo nesta quarta-feira (24) na estreia do torneio desta temporada e, diante de sua torcida, venceu o Bradford por 4 a 1. Com o resultado, o time garantiu a classificação para as oitavas de final. Um dos nomes da partida foi Joelinton, que marcou duas vezes.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Este foi o primeiro encontro entre Newcastle e Bradford na história, e o resultado começou a ser construído ainda no primeiro tempo. Aos 17, após boa troca de passes, a bola sobrou para Joelinton, que com categoria bateu para o gol.

Dois minutos depois, Osula ampliou para os donos da casa. E na segunda etapa novamente brilhou a estrela do brasileiro, que recebeu passe de Bruno Guimarães e marcou mais um. No fim, Osula também anotou o doblete e fechou o placar.

Com dois gols de Joelinton, o Newcastle bateu o Bradford City pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Com dois gols de Joelinton, o Newcastle bateu o Bradford City pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul Ellis / AFP)

Joelinton no Newcastle

Joelinton chegou aos 31 gols com a camisa do Newcastle. Ele falou sobre a importância da vitória e destacou o número alcançado pela equipe inglesa.

— Essa foi uma vitória muito importante para a gente. Viemos de um resultado negativo pela Champions, por mais que tenhamos feito um bom jogo, e hoje era importante dar essa resposta diante do nosso torcedor — iniciou.

— Sabemos da nossa responsabilidade na competição por sermos o atual campeão, então cada detalhe vai fazer diferença nessas partidas. Fico feliz pelos gols marcados, por passar da marca de 30 com essa camisa, e principalmente, por contruibir para a vitória. Vamos seguir trabalhando pois temos muito o que conquistar na temporada — completou Joelinton.

Com dois gols de Joelinton, o Newcastle bateu o Bradford City pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Com dois gols de Joelinton, o Newcastle bateu o Bradford City pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul Ellis / AFP)

Próximo jogo do Newcastle

O Newcastle retorna aos gramados no domingo (28), contra o Arsenal, pela sexta rodada da Premier League, no St. James Part, às 12h30. Pela Copa da Liga Inglesa, os Magpies irão encarar o Tottenham, em casa, no dia 27 de outubro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

