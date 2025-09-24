Com dois gols de Joelinton, Newcastle vence na Copa da Liga Inglesa
Brasileiro é um dos principais jogadores da equipe
- Matéria
- Mais Notícias
O Newcastle, atual campeão da Copa da Liga Inglesa, entrou em campo nesta quarta-feira (24) na estreia do torneio desta temporada e, diante de sua torcida, venceu o Bradford por 4 a 1. Com o resultado, o time garantiu a classificação para as oitavas de final. Um dos nomes da partida foi Joelinton, que marcou duas vezes.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Goleada e pênaltis! Confira os resultados da Copa Itália desta quarta-feira (24)
Futebol Internacional24/09/2025
- Futebol Internacional
Com show de ex-São Paulo e ex-Botafogo; veja os resultados da estreia da Europa League
Futebol Internacional24/09/2025
- Futebol Feminino
Treinadora brasileira comanda revolução no Colo-Colo e mira Libertadores: ‘Quero aprender vencendo’
Futebol Feminino24/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Este foi o primeiro encontro entre Newcastle e Bradford na história, e o resultado começou a ser construído ainda no primeiro tempo. Aos 17, após boa troca de passes, a bola sobrou para Joelinton, que com categoria bateu para o gol.
Dois minutos depois, Osula ampliou para os donos da casa. E na segunda etapa novamente brilhou a estrela do brasileiro, que recebeu passe de Bruno Guimarães e marcou mais um. No fim, Osula também anotou o doblete e fechou o placar.
Joelinton no Newcastle
Joelinton chegou aos 31 gols com a camisa do Newcastle. Ele falou sobre a importância da vitória e destacou o número alcançado pela equipe inglesa.
— Essa foi uma vitória muito importante para a gente. Viemos de um resultado negativo pela Champions, por mais que tenhamos feito um bom jogo, e hoje era importante dar essa resposta diante do nosso torcedor — iniciou.
— Sabemos da nossa responsabilidade na competição por sermos o atual campeão, então cada detalhe vai fazer diferença nessas partidas. Fico feliz pelos gols marcados, por passar da marca de 30 com essa camisa, e principalmente, por contruibir para a vitória. Vamos seguir trabalhando pois temos muito o que conquistar na temporada — completou Joelinton.
Próximo jogo do Newcastle
O Newcastle retorna aos gramados no domingo (28), contra o Arsenal, pela sexta rodada da Premier League, no St. James Part, às 12h30. Pela Copa da Liga Inglesa, os Magpies irão encarar o Tottenham, em casa, no dia 27 de outubro.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias