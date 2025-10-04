menu hamburguer
Futebol Internacional

Com derrota para Chelsea, Liverpool repete marca negativa de 2023

Reds amargam três derrotas seguidas em má fase na temporada

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/10/2025
15:53
Arne Slot, técnico do Liverpool, durante jogo contra Galatasaray na Champions (Foto: Yasin AKGUL / AFP)
Arne Slot, técnico do Liverpool, durante jogo contra Galatasaray na Champions (Foto: Yasin AKGUL / AFP)
Após a derrota para o Chelsea por 2 a 1, pela sétima rodada da Premier League, neste sábado (4), o Liverpool atingiu uma marca negativa que não acontecia desde 2023. Os Reds chegaram a três derrotas seguidas, nas partidas contra Crystal Palace, Galatasaray e, agora, os Blues. A equipe comandada por Arne Slot caiu para a vice-liderança devido à vitória do Arsenal sobre o West Ham por 2 a 0.

A última vez que o Liverpool perdeu três jogos de forma consecutiva foi entre março e abril de 2023, quando Jürgen Klopp ainda estava no comando do clube. As derrotas foram para Bournemouth, por 1 a 0 na Premier League, Real Madrid, por 1 a 0 nas oitavas de final da Champions, e Manchester City, na goleada por 4 a 1 no Campeonato Inglês.

Antes da sequência, o Liverpool estava com 100% de aproveitamento na temporada. Até a sétima rodada, o clube inglês liderava a Premier com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e uma derrota, tendo marcado 12 gols e sofrido sete, com saldo de cinco.

As duas derrotas contra Palace e Chelsea na Premier League foram marcados nos instantes finais. Um caso de "feitiço contra o feiticeiro", já que os Reds têm se notabilizado por arrancar vitórias nos minutos finais, tanto na Inglaterra quanto na Champions, o que rendeu ao time o apelido de "Slot Time".

Como foi Chelsea x Liverpool?

Na etapa inicial, Chelsea e Liverpool fizeram um início de jogo truncado até que Moisés Caicedo fez uma grande jogada individual na intermediária de ataque e soltou uma bomba para marcar um golaço pelos Blues aos 13 minutos.

Mac Allister conduz a bola e é observado por João Pedro em Chelsea x Liverpool
Mac Allister conduz a bola e é observado por João Pedro em Chelsea x Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Na sequência, a equipe de Enzo Maresca quase ampliou o placar após uma cobrança de escanteio ensaiada em que Garnacho foi acionado na entrada da área e carimbou a trave de Mamardashvili. Os Reds responderam no final com Isak recebendo cruzamento, mas cabeceando por cima da meta de Robert Sánchez.

No segundo tempo, o Liverpool voltou pressionando em busca de um resultado melhor, mas Salah desperdiçou duas grandes chances nos minutos iniciais. E aos 17 minutos, Isak recebeu um cruzamento na área, ajeitou para Gakpo, que chegou finalizando de primeira para deixar tudo igual.

Na reta final, o Chelsea quase chegou a vitória em duas chegadas seguidas com Bynoe-Gittens e Estêvão, mas ambos pararam em duas grandes defesas de Mamardashvili, que garantiu a igualdade no marcador. Nos acréscimos, Estêvão colocou uma cabeça na cabeça de Enzo Fernández, que carimbou a trave. E nos minutos finais, o brasileiro recebeu um cruzamento rasteiro de Cucurella e tocou de carrinho para o fundo das redes para garantir a vitória dos Blues.

circulo com pontos dentroTudo sobre

