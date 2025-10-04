Com derrota para Chelsea, Liverpool repete marca negativa de 2023
Reds amargam três derrotas seguidas em má fase na temporada
Após a derrota para o Chelsea por 2 a 1, pela sétima rodada da Premier League, neste sábado (4), o Liverpool atingiu uma marca negativa que não acontecia desde 2023. Os Reds chegaram a três derrotas seguidas, nas partidas contra Crystal Palace, Galatasaray e, agora, os Blues. A equipe comandada por Arne Slot caiu para a vice-liderança devido à vitória do Arsenal sobre o West Ham por 2 a 0.
A última vez que o Liverpool perdeu três jogos de forma consecutiva foi entre março e abril de 2023, quando Jürgen Klopp ainda estava no comando do clube. As derrotas foram para Bournemouth, por 1 a 0 na Premier League, Real Madrid, por 1 a 0 nas oitavas de final da Champions, e Manchester City, na goleada por 4 a 1 no Campeonato Inglês.
Antes da sequência, o Liverpool estava com 100% de aproveitamento na temporada. Até a sétima rodada, o clube inglês liderava a Premier com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e uma derrota, tendo marcado 12 gols e sofrido sete, com saldo de cinco.
As duas derrotas contra Palace e Chelsea na Premier League foram marcados nos instantes finais. Um caso de "feitiço contra o feiticeiro", já que os Reds têm se notabilizado por arrancar vitórias nos minutos finais, tanto na Inglaterra quanto na Champions, o que rendeu ao time o apelido de "Slot Time".
Como foi Chelsea x Liverpool?
Na etapa inicial, Chelsea e Liverpool fizeram um início de jogo truncado até que Moisés Caicedo fez uma grande jogada individual na intermediária de ataque e soltou uma bomba para marcar um golaço pelos Blues aos 13 minutos.
Na sequência, a equipe de Enzo Maresca quase ampliou o placar após uma cobrança de escanteio ensaiada em que Garnacho foi acionado na entrada da área e carimbou a trave de Mamardashvili. Os Reds responderam no final com Isak recebendo cruzamento, mas cabeceando por cima da meta de Robert Sánchez.
No segundo tempo, o Liverpool voltou pressionando em busca de um resultado melhor, mas Salah desperdiçou duas grandes chances nos minutos iniciais. E aos 17 minutos, Isak recebeu um cruzamento na área, ajeitou para Gakpo, que chegou finalizando de primeira para deixar tudo igual.
Na reta final, o Chelsea quase chegou a vitória em duas chegadas seguidas com Bynoe-Gittens e Estêvão, mas ambos pararam em duas grandes defesas de Mamardashvili, que garantiu a igualdade no marcador. Nos acréscimos, Estêvão colocou uma cabeça na cabeça de Enzo Fernández, que carimbou a trave. E nos minutos finais, o brasileiro recebeu um cruzamento rasteiro de Cucurella e tocou de carrinho para o fundo das redes para garantir a vitória dos Blues.
