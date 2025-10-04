Ex-Milan e Inter comemora demolição do San Siro: ‘Já era hora’

O ex-atacante Christian Vieri, que jogou tanto pela Inter de Milão quanto pelo Milan, celebrou o projeto de compra e reconstrução do Estádio San Siro pelos dois clubes. Na última segunda-feira (29), a Prefeitura de Milão autorizou a venda do estádio por 197 milhões de euros. A decisão foi tomada após uma votação que teve 24 votos favoráveis e 20 contrários à proposta.

— Já era hora. Finalmente, teremos um novo estádio como a cidade de Milão merece. Até demoliram Wembley e construíram uma arena mais moderna, mais adequada às necessidades do futebol e da sociedade atual. Podemos fazer exatamente a mesma coisa — desabafou o ex-centroavante da seleção italiana.

Com a previsão de ser utilizado na Eurocopa de 2032, a ser sediada na Itália e Turquia, Vieri defende que o estádio precisa passar por essa transformação para poder receber o grandioso evento:

— Grandes lembranças permanecerão, mas honestamente, não poder sediar a Eurocopa ou uma final da Liga dos Campeões porque não temos um estádio moderno é inaceitável e, francamente, não acho que beneficie ninguém — disse.

Christian Vieri, ex-atacante da Inter de Milão e do Milan (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

🏟️O "novo San Siro"

O novo estádio terá capacidade para 71.500 espectadores. O projeto inclui duas amplas arquibancadas projetadas para oferecer visibilidade ideal de todos os setores, com atenção especial aos critérios de acessibilidade.

O complexo contará também com hotéis, estabelecimentos comerciais, restaurantes, um museu dedicado a cada um dos dois clubes e área de estacionamento. A previsão é que a nova arena esportiva esteja concluída até 2031, a tempo de receber partidas da Eurocopa de 2032, que será realizada na Itália e na Turquia.

O que acontecerá com o estádio?

O tradicional estádio milanês, que ainda sediará a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, será posteriormente demolido, coincidindo com o centenário de sua inauguração. Em seu lugar, surgirá uma nova estrutura alinhada aos padrões dos estádios europeus modernos.

A partir da aprovação da resolução, as partes têm 40 dias para finalizar os detalhes da transferência de propriedade. O processo precisa ser concluído antes de 10 de novembro. Caso contrário, entrará em vigor uma restrição de interesse cultural relacionada à segunda arquibancada do Giuseppe Meazza, o que impediria sua demolição.

Quem joga no estádio San Siro?

O Estádio San Siro, oficialmente chamado de Estádio Giuseppe Meazza, está localizado em Milão, na Itália, e é um dos palcos mais emblemáticos do futebol mundial. O que o torna particularmente único é o fato de ser compartilhado por dois dos maiores clubes italianos: o AC Milan e a Internazionale de Milão (Inter de Milão). Ambos utilizam o estádio como casa em suas partidas oficiais, revezando o mando de campo conforme o calendário da temporada.