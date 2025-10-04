menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Cenas fortes: astro do Leverkusen é substituído após pancada na cabeça

Jogador saiu de campo na volta do intervalo contra o Union Berlin, pela Bundesliga

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/10/2025
14:37
Alejandro Grimaldo sai de maca após sofrer cotovelada na cabeça em Leverkusen x Union Berlin (Foto: Pau Barrena / AFP)
imagem cameraAlejandro Grimaldo sai de maca após sofrer cotovelada na cabeça em Leverkusen x Union Berlin (Foto: Pau Barrena / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo foi substituído após sofrer uma cotovelada na cabeça no início do segundo tempo do jogo entre Bayer Leverkusen e Union Berlin, pela sexta rodada da Bundesliga. Em cobrança de escanteio, o espanhol se choca com o zagueiro Christian Kofane, seu próprio companheiro de equipe, que marcou o segundo gol da partida pouco depois. Consciente, o jogador recebeu atendimento médico logo em seguida e foi retirado do gramado de maca.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de ter perdido um dos principais jogadores no início da etapa final, o Leverkusen ampliou a vantagem para 2 a 0, visto que já havia aberto o placar no primeiro tempo. Os gols da partida, que aconteceu na BayArena, em Leverkusen, foram marcados por Ernest Poku e Kofane.

continua após a publicidade

Como anda o Leverkusen na temporada?

O Bayer Leverkusen segue invicto na temporada desde a demissão de Erik tem Hag no comando técnico. O treinador de 55 anos foi demitido com apenas dois meses de cargo, após comandar a equipe em três partidas oficiais na temporada 2025/26: uma vitória na Copa da Alemanha, um empate e uma derrota na Bundesliga.

Contratado para substituir Xabi Alonso, que deixou o clube alemão rumo ao Real Madrid após o fim do ciclo de Carlo Ancelotti — agora técnico da Seleção Brasileira —, Ten Hag assumiu o comando no início de julho. Durante a pré-temporada, acumulou resultados insatisfatórios, incluindo derrotas para o Chelsea e a equipe sub-20 do Flamengo, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Desde então, Kasper Hjulmand assumiu o comando da equipe. Foram três empates, sendo dois pela Champions League, e duas vitórias. No duelo contra o Eintracht Frankfurt, pela terceira rodada, o auxiliar-técnico Rogier Meijer esteve à beira do gramado.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Grimaldo - Bayer Leverkusen
Alejandro Grimaldo comemorando gol pelo Leverkusen (Foto: Focke Strangmann / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias