Cenas fortes: astro do Leverkusen é substituído após pancada na cabeça
Jogador saiu de campo na volta do intervalo contra o Union Berlin, pela Bundesliga
O lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo foi substituído após sofrer uma cotovelada na cabeça no início do segundo tempo do jogo entre Bayer Leverkusen e Union Berlin, pela sexta rodada da Bundesliga. Em cobrança de escanteio, o espanhol se choca com o zagueiro Christian Kofane, seu próprio companheiro de equipe, que marcou o segundo gol da partida pouco depois. Consciente, o jogador recebeu atendimento médico logo em seguida e foi retirado do gramado de maca.
Apesar de ter perdido um dos principais jogadores no início da etapa final, o Leverkusen ampliou a vantagem para 2 a 0, visto que já havia aberto o placar no primeiro tempo. Os gols da partida, que aconteceu na BayArena, em Leverkusen, foram marcados por Ernest Poku e Kofane.
Como anda o Leverkusen na temporada?
O Bayer Leverkusen segue invicto na temporada desde a demissão de Erik tem Hag no comando técnico. O treinador de 55 anos foi demitido com apenas dois meses de cargo, após comandar a equipe em três partidas oficiais na temporada 2025/26: uma vitória na Copa da Alemanha, um empate e uma derrota na Bundesliga.
Contratado para substituir Xabi Alonso, que deixou o clube alemão rumo ao Real Madrid após o fim do ciclo de Carlo Ancelotti — agora técnico da Seleção Brasileira —, Ten Hag assumiu o comando no início de julho. Durante a pré-temporada, acumulou resultados insatisfatórios, incluindo derrotas para o Chelsea e a equipe sub-20 do Flamengo, no Rio de Janeiro.
Desde então, Kasper Hjulmand assumiu o comando da equipe. Foram três empates, sendo dois pela Champions League, e duas vitórias. No duelo contra o Eintracht Frankfurt, pela terceira rodada, o auxiliar-técnico Rogier Meijer esteve à beira do gramado.
