Irmão de jogador do United pede 'liberdade' nas arquibancadas; entenda
Kobbie Mainoo ainda não começou entre os titulares na Premier League
Uma camiseta usada pelo meio-irmão de Kobbie Mainoo virou um dos principais assuntos após o empate em 4 a 4 entre Manchester United e Bournemouth, na segunda-feira (15), pela Premier League, em Old Trafford. Jordan Mainoo-Hames acompanhou a partida vestindo uma camisa com a frase "Free Kobbie Mainoo" ("Libertem Kobbie Mainoo"), gesto que aumentou a repercussão em torno da situação do meio-campista inglês no clube.
O futuro de Mainoo no United tem sido alvo de debate ao longo da temporada. Sob o comando de Ruben Amorim, o jogador de 20 anos ainda não iniciou nenhuma partida como titular na Premier League. Contra o Bournemouth, ele entrou aos 61 minutos, sob aplausos da torcida, naquela que foi sua terceira maior participação em um jogo do campeonato, chegando a 302 minutos disputados na competição.
Situação de Mainoo e postura de Amorim
Mainoo esteve interessado em uma transferência para o Napoli no último verão europeu, mas o Manchester United recusou a negociação. O clube italiano segue atento à situação do jogador, assim como outras equipes do continente. Internamente, o United entende que liberar o atleta por empréstimo ou venda neste momento exigiria um alto investimento para repor a posição, já que Mainoo tem salário considerado baixo para o padrão do elenco.
Ruben Amorim tem se defendido publicamente das críticas sobre o pouco espaço dado ao jogador e da suposta falta de confiança nos atletas formados na base. Na última sexta-feira (12), o treinador afirmou que está aberto a conversar com Mainoo sobre seu futuro, embora tenha evitado comentar diretamente a possibilidade de uma transferência em janeiro.
— Ficarei muito contente se o Kobbie vier falar comigo sobre isso. Só quero que meus jogadores estejam felizes. Entendo que cada indivíduo tem seus objetivos e a frustração não ajuda ninguém — disse o treinador.
Amorim também esteve envolvido recentemente em outras situações com atletas jovens do clube. Antes da partida contra o Bournemouth, declarou que o zagueiro Harry Amass, emprestado ao Sheffield Wednesday, "estava com dificuldades", apesar de o jogador ter sido eleito o melhor do mês no clube. O atacante Chido Obi, por sua vez, foi citado como alguém que "nem sempre era titular" no sub-21. As declarações não teriam sido bem recebidas pelos representantes dos jogadores e pela comissão da base do United.
