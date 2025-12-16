Capitães de PSG e Flamengo posam para foto ao lado da taça do Mundial

A Fifa publicou, na manha desta terça-feira (16), uma foto de Marquinhos, do PSG, e de Bruno Henrique, do Flamengo, ao lado da taça do Mundial. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, que contará com um grande público.

A foto de Marquinhos e Bruno Henrique, jogadores de PSG e Flamengo, foi tirada em um prédio em Doha, no Catar, sede do Intercontinental. A imagem simboliza os dois maiores times do mundo, neste momento, em busca da tão sonhada taça mundial.

Capitães de PSG e Flamengo ao lado da taça do Mundial (Foto: Divulgação/Fifa)

Anteriormente, a Fifa reproduziu uma imagem parecida com Cole Palmer, do Chelsea, e Ousmane Dembélé, do PSG, finalistas da Copa do Mundo de Clubes do meio do ano. Assim, o registro foi atualizado com os capitães de PSG e Flamengo.

Flamengo publica outras imagens de Bruno Henrique antes da final com o PSG

Além da publicação da entidade máxima do futebol, o Flamengo também compartilhou imagens de Bruno Henrique em ensaio fotográfico em Doha, com a legenda: "Vamos lutar pelo nosso maior sonho, Bruno Henrique! O MUNDO DE NOVO!".

Para chegar até a decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a sua vaga para a grande decisão com o título da Champios League.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.