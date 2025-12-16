menu hamburguer
Fifa The Best: veja os indicados e critérios da premiação

Cerimônia ocorrerá em Doha, no Catar

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
05:00
the best
imagem cameraTroféu do prêmio The Best da Fifa (Foto: Valeriano Di Domenico/AFP)
A Fifa irá coroar o melhor jogador do mundo nesta terça-feira (16) na premiação do The Best, em Doha, no Catar. Na véspera da decisão da Copa Intercontinental entre PSG e Flamengo, um dos favoritos a levar a premiação é Ousmane Dembélé, atacante da equipe parisiense, que já venceu a Bola de Ouro, prêmio diferente da entidade que controla do futebol.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De 2010 a 2015, a Fifa se uniu a France Football para coroar o melhor jogador do mundo em uma unificação das premiações. Porém, desde 2016, a entidade suíça e a revista francesa voltaram a realizar cerimônias separadas: a France Football voltou a realizar a Bola de Ouro e a FIFA criou o The Best. Desde então, os vencedores divergiram três vezes, em 2021, 2022 e 2024.

Critérios do The Best

A votação do prêmio The Best da Fifa é realizada em duas etapas. Primeiro, um comitê formado por nomes relevantes do futebol mundial seleciona os dez finalistas da premiação. A partir dessa lista, tem início o processo de votação que define o vencedor.

O resultado final é definido por quatro grupos, todos com peso igual de 25%: técnicos de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, capitães de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, um jornalista indicado por cada federação filiada à Fifa e o público em geral. Cada votante escolhe três jogadores, em ordem de preferência. O primeiro colocado recebe cinco pontos, o segundo recebe três e o terceiro, um ponto. Ao término da votação, o atleta que somar o maior número de pontos é o vencedor do prêmio.

vini Jr fifa the best
Vini Jr recebe prêmio de melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024 (Foto: Mohamed Farag/Fifa)

Em caso de empate na pontuação total, o critério de desempate considera, inicialmente, quem recebeu mais votos em primeiro lugar por técnicos, capitães e jornalistas. Se a igualdade permanecer, o desempate passa a ser feito pelo número de indicações como segundo colocado. Persistindo o empate, o prêmio é dividido entre os jogadores.

Para a edição de 2025, o período de avaliação considerado pela Fifa vai de 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025. A votação popular ocorre por meio do site oficial da entidade, mediante cadastro do torcedor, que também escolhe seu top 3 em ordem. O comitê responsável pela definição dos finalistas é composto por ex-jogadores, ex-jogadoras, técnicos e técnicas.

Brasileiros na premiação

O atacante Raphinha, do Barcelona, é o único representante do Brasil entre os 11 finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo de 2025. O jogador concorre com nomes como Dembélé, Mbappé e Lamine Yamal. Na disputa pelo prêmio de melhor goleiro, o país também está representado por Alisson, do Liverpool, que enfrenta outros sete concorrentes na premiação.

Raphinha comemora vitória em La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)
Raphinha comemora vitória em La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)

Além das categorias individuais, jogadores brasileiros aparecem na disputa para integrar a seleção da temporada. Entre os goleiros, estão Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo). Na defesa, concorrem Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal). No ataque, os indicados são João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (Botafogo).

Indicados ao The Best

Melhor jogador masculino

  1. Ousmane Dembélé (FRA) - PSG
  2. Achraf Hakimi (MAR) - PSG
  3. Harry Kane (ING) - Bayern de Munique
  4. Kylian Mbappé (FRA) - Real Madrid
  5. Nuno Mendes (POR) - PSG
  6. Cole Palmer (ING) - Chelsea
  7. Pedri (ESP) - Barcelona
  8. Raphinha (BRA) - Barcelona
  9. Mohamed Salah (EGI) - Liverpool
  10. Vitinha (POR) - PSG
  11. Lamine Yamal (ESP) - Barcelona

Melhor jogador feminino

  • Nathalie Bjorn (SUE) - Chelsea
  • Sandy Baltimore (FRA) - Chelsea
  • Temwa Chawinga (MWI) - Kansas City Current
  • Aitana Bonmati (ESP) - Barcelona
  • Lucy Bronze (CHE) - Chelsea
  • Mariona Caldentey (ESP) - Arsenal
  • Lindsey Heaps (EUA) - Lyon
  • Diani Kadidiatou (FRA) - Lyon
  • Melchie Dumornay (HAI) - Lyon
  • Patri Guijarro (ESP) - Barcelona
  • Ewa Pajor (POL) - Barcelona
  • Chloe Kelly (ING) - Manchester City/Arsenal
  • Leah Williamson (ING) - Arsenal
  • Alexia Putellas (ESP) - Barcelona
  • Claudia Pina (ESP) - Barcelona
  • Lauren James (ING) - Chelsea
  • Alessia Russo (ING) - Arsenal

Treinador - futebol masculino

  1. Javier Aguirre (MEX) - Seleção mexicana
  2. Mikel Arteta (ESP) - Arsenal
  3. Luis Enrique (ESP) - PSG
  4. Hansi Flick (ALE) - Barcelona
  5. Enzo Maresca (ITA) - Chelsea
  6. Roberto Martínez (ESP) - Seleção portuguesa
  7. Arne Slot (HOL) - Liverpool

Treinador - futebol feminino

  • Sonia Bompastor (FRA) - Chelsea
  • Jonatan Giráldez (ESP) - Lyon
  • Seb Hines (ING) - Orlando Pride
  • Renee Slegers (HOL) - Arsenal
  • Sarina Wiegman (HOL) - Seleção inglesa

