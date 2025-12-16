PSG x Flamengo: Vidente crava o campeão Mundial de 2025

Sonhando em voltar ao topo do mundo, o Flamengo encara o PSG na grande final do Intercontinental de 2025, nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar. De olho nessa decisão, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas" analisou as possibilidades e apontou para um favoritismo da equipe carioca.

Flamengo conta com 'trunfo' que já superou o PSG para o Mundial; entenda

Enquanto analisava o jogo do Paris Saint-Germain, o tarólogo destacou que a equipe francesa pode encontrar momentos de oscilação no decorrer da partida e irá recorrer a algumas mudanças dentro do seu sistema tático. Na visão de Luiz Filho, o PSG vai buscar o resultado positivo, mas suas investidas ao ataque podem gerar momentos de fragilidade à defesa.

Por outro lado, o vidente reforçou que o Flamengo pode encontrar dificuldades durante os 90 minutos, mas deve apostar em algumas válvulas de escape para gerar um certo incômodo na defesa adversária. Segundo ele, a equipe de Filipe Luís precisa estar concentrada para garantir o resultado positivo.

Em uma visão geral, o tarólogo destacou que a partida será bastante disputada, com as duas equipes buscando o resultado positivo. Um empate no tempo normal não está descartado. No entanto, segundo Luís Filho, o Flamengo poderá superar suas dificuldades e conquistar o bicampeonato mundial.

PSG manda recado ao Flamengo em post enigmático antes da final do Mundial: 'Anos depois'

Veja o retrospecto de PSG x Flamengo

Texto por: Maurício Luz

Flamengo e PSG decidirão o título da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (17), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, na primeira partida oficial entre os clubes. As equipes, contudo, já se enfrentaram em três oportunidades, todas em jogos amistosos disputados no Parc des Princes, em Paris.

O retrospecto do confronto entre rubro-negros e parisienses tem uma vitória para cada equipe e um empate. O primeiro duelo aconteceu em 1975, e o Mais Querido levou a melhor por 2 a 0 com gols de Luisinho Lemos. Zico, Júnior e Rondinelli são nomes marcantes que estiveram em campo.

Quatro anos depois, foi o PSG quem sai com a vitória. Os franceses superaram os brasileiros por 3 a 1, com direito a gol de honra marcado por Zico. Além do Galinho, Júnior, Andrade, Adílio, Carpegiani, Tita e Cláudio Adão foram alguns dos jogadores históricos do Flamengo no jogo.

O terceiro e último duelo até aqui aconteceu em 1991, novamente no palco da Cidade Luz. As equipes ficaram no empate por 1 a 1, com Zinho marcando para o Rubro-Negro, que superou os rivais nos pênaltis por 3 a 1 e conquistou o Torneio de Paris. O Mais Querido foi comandado por Vanderlei Luxemburgo e contou com Júnior (mais uma vez), Gilmar, Júnior Baiano, Marcelinho Carioca e Paulo Nunes.

