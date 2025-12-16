Qual a diferença do Fifa The Best e da Bola de Ouro?

A Fifa irá coroar o melhor jogador do mundo nesta terça-feira (16) na cerimônia do The Best, em Doha, no Catar. A premiação é diferente da Bola de Ouro, entregue pela revista francesa France Football, realizada no meio do ano, que diverge em critérios e em vencedores.

Em 1991, a Fifa criou o prêmio Melhor Jogador do Ano, que "rivalizava" com a Bola de Ouro, da France Football, entregue desde 1956. Naquele momento, a revista francesa apenas incluia jogadores europeus, algo que mudou a partir de 1994. Nestes de concorrência, as duas premiações divergiram diversas vezes, com dois atletas eleitos os melhores no mesmo ano.

De 2010 a 2015, a Fifa se uniu a France Football para coroar o melhor jogador do mundo em uma unificação das premiações. Porém, desde 2016, com o fim da parceria, a entidade suíça e a revista francesa voltaram a realizar cerimônias separadas: a France Football voltou a realizar a Bola de Ouro e a FIFA criou o The Best.

Critérios do Fifa The Best

A votação do prêmio The Best da Fifa é realizada em duas etapas. Primeiro, um comitê formado por nomes relevantes do futebol mundial seleciona os dez finalistas da premiação. A partir dessa lista, tem início o processo de votação que define o vencedor.

O resultado final é definido por quatro grupos, todos com peso igual de 25%: técnicos de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, capitães de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, um jornalista indicado por cada federação filiada à Fifa e o público em geral. Cada votante escolhe três jogadores, em ordem de preferência. O primeiro colocado recebe cinco pontos, o segundo recebe três e o terceiro, um ponto. Ao término da votação, o atleta que somar o maior número de pontos é o vencedor do prêmio.

Vini Jr recebe prêmio de melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024 (Foto: Mohamed Farag/Fifa)

Em caso de empate na pontuação total, o critério de desempate considera, inicialmente, quem recebeu mais votos em primeiro lugar por técnicos, capitães e jornalistas. Se a igualdade permanecer, o desempate passa a ser feito pelo número de indicações como segundo colocado. Persistindo o empate, o prêmio é dividido entre os jogadores.

Para a edição de 2025, o período de avaliação considerado pela Fifa vai de 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025. A votação popular ocorre por meio do site oficial da entidade, mediante cadastro do torcedor, que também escolhe seu top 3 em ordem. O comitê responsável pela definição dos finalistas é composto por ex-jogadores, ex-jogadoras, técnicos e técnicas.

Critérios da Bola de Ouro

A premiação avalia o rendimento no período da temporada europeia - do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte -, uma das mudanças postas em prática desde março de 2022. Para escolher o vencedor, 30 jogadores são nomeados para a Bola de Ouro, e seus nomes são submetidos à votação. Os votantes são jornalistas: 100 para o prêmio masculino e 50 para o feminino.

Cada país que figura no top 100 do ranking da Fifa (top 50 para a categoria feminina) tem um jornalista representante que vota no vencedor do prêmio individual mais prestigiado do futebol mundial. Cada jornalista elege um top 10, e cada posição na lista concede pontos ao jogador escolhido. O atleta que acumular mais pontos é nomeado vencedor da Bola de Ouro.

Três critérios hierárquicos são considerados pelos votantes. Em primeiro lugar, o desempenho individual e o impacto decisivo do jogador. Em segundo, os feitos coletivos e os títulos conquistados. Por fim, a elegância e o fair play. O critério que levava em conta toda a carreira do atleta foi removido do processo de votação a partir da edição de 2024.

Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)

Vencedores diferentes

Desde a criação do prêmio da Fifa, as cerimônias divergiram dez vezes e coroaram dois jogadores como "melhor do mundo" no mesmo ano. Neste ano, se confirmar o favoritismo, Ousmane Dembélé, do PSG, irá vencer as duas premiações em 2025.

1991: Bola de Ouro - Jean-Pierre Papin (Olympique de Marselha) / Fifa - Lothar Matthäus (Inter de Milão) 1994: Bola de Ouro - Hristo Stoichkov (Barcelona) / Fifa - Romário (Barcelona) 1996: Bola de Ouro - Matthias Sammer (Borussia Dortmund) / Fifa - Ronaldo (Barcelona) 2000: Bola de Ouro - Luís Figo (Real Madrid) / Fifa - Zinédine Zidane (Juventus) 2001: Bola de Ouro - Michael Owen (Liverpool) / Fifa - Luís Figo (Real Madrid) 2003: Bola de Ouro - Pavel Nedvěd (Juventus) / Fifa - Zinédine Zidane (Real Madrid) 2004: Bola de Ouro - Andriy Shevchenko (Milan) / Fifa - Ronaldinho (Barcelona) 2021: Bola de Ouro - Lionel Messi (PSG) / Fifa The Best - Robert Lewandowski (Bayern de Munique) 2022: Bola de Ouro - Karim Benzema (Real Madrid) / Fifa The Best - Lionel Messi (PSG) 2024: Bola de Ouro - Rodri (Manchester City) / Fifa The Best - Vini Jr (Real Madrid)

