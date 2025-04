Carlo Ancelotti foi duramente criticado no decorrer da final da Copa do Rei, entre Barcelona e Real Madrid. Os Merengues saíram atrás do placar na primeira etapa, com um lindo gol de Pedri, e a postura do comandante italiano no intervalo foi alvo de reclamações.

Antes do retorno para a segunda etapa, Carletto optou por colocar Mbappé em campo. O francês retornava de lesão, e iniciou o duelo entre os reservas. Imaginava-se que a alteração levaria à saída de Dani Ceballos; porém, o treinador escolheu sacar Rodrygo, mantendo a estrutura tática e impedindo o quarteto, completado por Vini Jr e Bellingham, de jogar junto na decisão.

Nas redes sociais, torcedores do Real Madrid criticaram de maneira veemente a escolha de manter Ceballos, apontando uma certa falta de coragem de colocar o time ao ataque.

Ancelotti está na mira da Seleção Brasileira e pode, de fato, deixar o Real Madrid nas próximas semanas. O italiano é um sonho antigo de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e tem em sua mesa uma proposta para assumir o Brasil, em cargo vago após a queda de Dorival Júnior, concretizada em março.

Em 2023, o acordo quase chegou a acontecer, segundo a entidade. Ednaldo anunciou publicamente que tinha acertado a chegada para 2024, quando expirava o contrato do técnico com o Real, e acertou de maneira interina com Fernando Diniz, à época no Fluminense. Porém, a situação não se realizou, já que o europeu renovou contrato até 2026, e Diniz caiu meses depois.

