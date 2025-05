No Tottennham Hotspurs Stadium, uma fila de jogadores se forma para oficilizar a despedida do time de Londres. Neste sábado (31), o Spurs confirmou a saída de alguns jogadores: Frases Foster, Sergio Reguilón, Alfie Whiteman em final de contrato, Timo Werner com o fim do empréstimo, e Pierre-Emile Hojbjerg é contratado em definitivo pelo Olympique de Marselha.

Retrospecto dos jogadores

O goleiro Foster, de 37 anos, termina seu contrato após três anos. Em 34 partidas, foi perdendo espaço para o Guglielmo Vicario e sem muitas oportunidades, participou somente de quatro jogos nessa temporada. Whiteman, aos 26 anos, também encerra seu contrato de três anos com os Spurs sem nenhuma partida relacionado como titular.

Goleiro Foster na época em que atuava no Tottenham (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O lateral Reguilón, de 28 anos, em sua segunda passagem pelo time de Londres, jogou em cinco oportunidades nessa temporada. Presente no Spurs desde 2020/21, durante os anos seguintes, foi emprestado para o Atlético de Madrid (22/23), Manchester United e Brentford (23/24).

Sergio Reguilón em partida com a camisa do Spurs (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O atacante de 29 anos, Timo Werner vestiu a camisa do Tottenham no último um ano e meio, com 41 jogos, três gols e seis assistências, em sua segunda passagem na Premier League após seus anos representando o Chelsea em 2020 até 2022. Agora ele volta a representar o time alemão onde soma 213 partidas com 113 gols.

Timo Werner em partidas pelo Tottenham (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O meio campista, Pierre-Emile Hojbjerg, foi transferido para o Olympique de Marselha, na França, no meio do ano de 2024 por empréstimo, mas o time inglês já havia notificado sobre uma clausula, que não deixava outra saída para o time francês, a não ser a contratação do dinamarquês. Teve uma sequência no clube e jogou 30 partidas na Ligue 1 e duas na Taça da França.

Hojbjerg nos tempos que jogou no Spurs (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Comentário do Spurs sobre Hojbjerg:

— Como já foi referido, o contrato de empréstimo de Pierre-Emile Hojbjerg torna-se permanente este verão, enquanto o empréstimo de Kevin Danso a nós pelo RC Lens também se torna permanente — compartilhou o Tottenham.