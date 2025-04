Colo-Colo x Fortaleza: Conmebol aguarda oitivas para definir punições

A Conmebol tem sido pressionada a identificar os responsáveis e tomar uma decisão sobre os incidentes que levaram à suspensão da partida entre Colo-Colo e Fortaleza, válida pela Copa Libertadores. No entanto, antes de qualquer posicionamento oficial, a entidade sul-americana pretende ouvir todas as partes envolvidas no caso.

A última nota divulgada pela Conmebol, publicada ontem, informou sobre a suspensão do jogo. Uma nova comunicação oficial só deverá ser emitida quando houver uma decisão com embasamento jurídico. Segundo apuração do Lance!, o caso já foi encaminhado aos órgãos judiciais competentes.

Agora, com as imagens da transmissão, fotos e os documentos oficiais da partida — registrados pela equipe de arbitragem, pelo delegado do jogo e demais autoridades competentes —, cabe à Comissão Disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol tomar uma decisão.

Vale ressaltar que o Colo-Colo corre o risco de ser excluído da competição, conforme prevê o artigo 12 do Código Disciplinar.

Artigo 12:

As sanções disciplinares previstas no artigo 6.º deste Código podem ser impostas às Associações Membro e clubes, nos casos de comportamento incorreto ou inapropriado dos seus adeptos, entre os quais se indicam:

Invadir ou tentar invadir o campo de jogo; Lançar objetos; Acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico. Usar ponteira laser ou dispositivos eletrônicos similares; Utilizar gestos, palavras, cantos, objetos ou outros meios para transmitir qualquer mensagem imprópria em um evento desportivo, particularmente se for de natureza política, ofensiva ou provocativa; Causar danos; Não respeitar a entoação dos hinos nacionais; Perturbar o bem-estar, tranquilidade e segurança de uma delegação em hotéis e transfers; Nos casos de agressão coletiva, desavenças ou tumulto; Qualquer outra falta de ordem ou disciplina que possa ser cometida no estádio ou nas suas imediações antes, durante e no final de um jogo.

Possíveis punições segundo o artigo:

Restrição ao número de jogadores que um clube pode inscrever para participar de competições da CONMEBOL.

Obrigação de jogar um ou vários jogos a portas fechadas, ou com um número limitado de espectadores;

Fechamento parcial do estádio;

Proibição de disputar um ou vários jogos num determinado estádio;

Obrigação de disputar um ou mais jogos em campo neutro;

Obrigação de disputar um ou mais jogos em um terceiro país;

Anulação do resultado de uma partida;

Determinação do resultado de uma partida;

Repetição do jogo;

Proibição de venda e/ou compra de entradas;

Redução de pontos;

Retirada ou cancelamento de licença;

Desclassificação de competições em andamento e/ou exclusão de competições futuras; implementação de um plano de prevenção;

Retenção de ingressos em competições da CONMEBOL;

Proibição de inscrição de novos jogadores em competições da CONMEBOL;

Partida entre Colo-Colo e Fortaleza foi interrompida após invasão de torcedores (Foto: Javier Torres/AFP)

O que aconteceu em Col-Colo x Fortaleza?

A invasão dos torcedores chilenos em campo foi motivada por duas fatalidades que aconteceram antes do jogo, nos arredores do Estádio Momental. De acordo com a imprensa chilena, duas pessoas morreram após serem atropeladas por polícias.

A paralisação da partida excedeu os 45 minutos previsto no regulamento para o recomeço do jogo. Sem condições de continuar com as ações em campo, a arbitragem optou pela suspensão do confronto. Posteriormente, a Conmebol divulgou o cancelamento da partida.

Com o atual cenário, ainda não é certo se Colo-Colo e Fortaleza vão jogar os últimos 20 minutos de jogo. Conforme o regulamento da Conmebol, o cancelamento da partida pode apontar uma vitória da equipe brasileira por 3 a 0, configurando um W.O.

Determinada situação só acontecerá se a equipe chilena for considerada culpada pelo ocorrido. Tudo dependerá do julgamento da Conmebol, que ainda não deu mais detalhes sobre o caso.