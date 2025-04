Jornalista mostra objeto de risco jogado em campo durante Colo-Colo x Fortaleza

Colo-Colo x Fortaleza, pela Copa Libertadores, foi interrompida no segundo tempo por conta da invasão de torcedores do time da casa no gramado. Durante a transmissão da partida, pela "ESPN", o repórter Mendel Bydlowski mostrou um objeto de alto risco jogado pela torcida do clube chileno antes de entrar em campo.

A interrupção da partida aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo, quando torcedores chilenos conseguiram invadir o gramado. Contudo, antes mesmo da infração, parte da torcida do Colo-Colo já protagonizava cenas lamentáveis ao jogar objetos em campo.

Na transmissão da ESPN, o repórter Mendel Bydlowski mostrou algo chocante. Conforme relatado por ele, uma barra de ferro foi jogada ao gramado por um torcedor não identificado. Veja a foto abaixo:

Mendel Bydlowski com barra de ferro jogada por torcedores do Colo-Colo (Foto: Reprodução)

O que aconteceu em Colo-Colo x Fortaleza?

A invasão dos torcedores chilenos em campo foi motivada por duas fatalidades que aconteceram antes do jogo, nos arredores do Estádio Momental. De acordo com a imprensa chilena, duas pessoas morreram após serem atropeladas por polícias.

A paralisação da partida excedeu os 45 minutos previsto no regulamento para o recomeço do jogo. Sem condições de continuar com as ações em campo, a arbitragem optou pela suspensão do confronto. Posteriormente, a Conmebol divulgou o cancelamento da partida.

Com o atual cenário, ainda não é certo se Colo-Colo e Fortaleza vão jogar os últimos 20 minutos de jogo. Conforme o regulamento da Conmebol, o cancelamento da partida pode apontar uma vitória da equipe brasileira por 3 a 0, configurando um W.O.

Determinada situação só acontecerá se a equipe chilena for considerada culpada pelo ocorrido. Tudo dependerá do julgamento da Conmebol, que ainda não deu mais detalhes sobre o caso.