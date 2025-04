Quem é o jogador do Colo-Colo que impediu torcedores de chegarem ao time do Fortaleza?

A partida entre Fortaleza e Colo-Colo foi cancelada depois da invasão de torcedores no gramado durante o segundo tempo, quando a partida estava empatada em 0 a 0, por conta da morte de dois torcedores do lado de fora do estádio. A confusão poderia ter sido pior se Emiliano Amor, jogador da equipe chilena, não tivesse interferido.

Por volta dos 24 minutos da etapa final, os torcedores quebraram o vidro de segurança e invadiram o gramado em direção aos jogadores da equipe brasileira, que rapidamente correram para o vestiário. Antes que os infratores pudessem chegar no túnel de saída de campo, o zagueiro Emiliano Amor entrou no meio dos torcedores pedindo para que eles se acalmassem. No momento inicial, os torcedores – alguns portando objetos – pararam para falar com o jogador e chegaram a pedir fotos para os atletas da equipe chilena.

Com isso, toda a comissão técnica do Fortaleza conseguiu se retirar de campo antes que alguma tragédia maior pudesse acontecer.

Veja o vídeo

Quem é Emiliano Amor?

Emiliano Javier Amor é um zagueiro argentino (e sírio) de 29 anos que começou sua carreira nas categorias de base do Vélez Sársfield. Foi incorporado ao time profissional pelo treinador José Oscar Flores, e estreou oficialmente em 28 de novembro de 2014, na vitória por 2 a o sobre o Defensa y Justicia.

Depois de passar quatro no futebol argentino, o defensor de transferiu, por empréstimo para o Kansas City, dos Estados Unidos. O jogador também tem passagens pelo Aldosivi, da Argentina, e San Martin, do Uruguai.

Emiliano chegou em 2021, também por contrato de empréstimo, e se firmou entre os titulares da equipe. Pela equipe chilena foram 106 jogos, seis gols marcados e duas assistências.

Atitude repercutiu entre os brasileiros

O que aconteceu?

Antes da invasão, o atacante Deyverson estava no banco de reservas e relatou que objetos estavam sendo atirados no gramado. O atleta chegou a mostrar para a equipe de arbitragem. Por volta dos 24 minutos da etapa final, os torcedores quebraram o vidro de segurança e invadiram. Alguns estavam portando objetos e outros chegaram a tirar fotos com atletas do Colo-Colo.

Jogadores dos mandantes tentavam acalmar os invasores, enquanto os atletas do Fortaleza foram para o túnel de acesso aos vestiários. Em nota posterior, o Leão afirmou que toda a delegação estava em segurança e prestando apoio aos torcedores da equipe no estádio.

Por pouco mais de uma hora, dirigentes da Conmebol tentaram convencer os jogadores das duas equipes a dar continuidade à partida, sem êxito. Enquanto isso, os seguranças evacuavam o estádio David Arellano, como destacava o sistema de som.

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, relatou em vídeo divulgado pelo clube que a partida não tinha condições de ser retomada. Diante das negativas, a Conmebol oficializou o cancelamento. O documento diz que a decisão foi tomada pela "falta de garantias de segurança por parte do clube local e das autoridades locais".