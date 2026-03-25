Clube mexicano avalia contratação de Martín Anselmi, ex-Botafogo

O técnico Martín Anselmi, recém-demitido do comando do Botafogo, pode retornar ao futebol mexicano em breve. De acordo com informações divulgadas pela emissora local TV Azteca Deportes, o treinador argentino desponta como um forte candidato para assumir a área técnica do Monterrey no decorrer desta temporada.

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Crise no Monterrey

O interesse no ex-botafoguense surge em meio a um momento de instabilidade do Monterrey, que ocupa atualmente a nona colocação no Campeonato Mexicano. A diretoria optou pela demissão do técnico Domènec Torrent no último mês, mas a equipe não conseguiu apresentar evolução nos resultados sob o comando do interino Nicolás Sánchez.

A estratégia do clube é buscar um profissional que já possua experiência e adaptação ao futebol mexicano. Esse critério favorece o nome de Anselmi, que construiu um histórico positivo e demonstrou bom desempenho em sua passagem anterior pelo Cruz Azul.

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Impasse financeiro

A movimentação no mercado atrai a atenção direta da diretoria do Botafogo devido a questões contratuais. O clube carioca se apoia em uma cláusula que o livraria de arcar com o restante dos salários de Martín Anselmi, previstos até o final de 2027, caso o profissional feche acordo com uma nova equipe.

No entanto, a situação pode gerar um embate jurídico. O estafe do treinador argumenta que o dispositivo contratual em questão só entraria em vigor legalmente se a demissão tivesse ocorrido a partir do mês de agosto, configurando uma divergência de interpretação entre as partes.

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Martín Anselmi comandando o Botafogo em Guayaquil (Foto: Marcos Pin/ AFP)

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